ମୁମ୍ବାଇ: ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ରାପିଡୋ ବାଇକ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସି ମାମଲା ଜୋର ଧରିଛି। ଗତ ମାସରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ସରନାଇକ ମୁମ୍ବାଇରେ ରାପିଡୋ ବାଇକ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସି ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତେବେ ପ୍ରୋ-ଗୋବିନ୍ଦା ଲିଗ୍ ୨୦୨୫ର ପ୍ରାୟୋଜକ ଭାବରେ ସମାନ କମ୍ପାନୀ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ରାଜନୈତିକ ବିବାଦ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଶିବସେନା (UBT) ନେତା ଆଦିତ୍ୟ ଠାକରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆକ୍ରମଣ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ନିଜ ପୁଅକୁ ପ୍ରାୟୋଜକ ଦେଇଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଧମକ ଦେଇ କରାଯାଇଥିଲା।
ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ସରନାଇକଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କ ପଦବୀର ଅପବ୍ୟବହାର କରିବାର ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଉଛି। ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେଙ୍କ ପୁଅ ଏବଂ ଶିବସେନା (UBT) ବିଧାୟକ ଆଦିତ୍ୟ ଠାକରେ କହିଛନ୍ତି, "ରାପିଡୋ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିବା ସମୟରେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ନିଜ ପୁଅଙ୍କୁ ପ୍ରାୟୋଜକ ଦେଇଥିଲେ। ଉଲ୍ଲେଖ ଥାଉ କି ଜୁଲାଇ ୨ ରେ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ସରନାଇକ ନିଜେ 'ରାପିଡୋ'ର ଏକ ବାଇକ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଧରିଥିଲେ। ସେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ନାମରେ ଆପ୍ ରୁ ବୁକିଂ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ନିଜେ ରାପିଡୋରେ ଯାଇଥିଲେ । ଏହା ପରେ, ସେ ସର୍ବସାଧାରଣରେ କହିଥିଲେ, "ମୁଁ ନିଜେ ଏହି ବେଆଇନ ସେବା ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲି, ଯଦିଓ ସରକାର ଏହାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିନାହାଁନ୍ତି। ଏପରି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ।"
ଏହା ପରେ, ତାଙ୍କ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଏବଂ ରାପିଡୋର ୭୮ ଟି ବାଇକ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି ଜଣାପଡିଥିଲା ଯେ ସେହି ରାପିଡୋ ହେଉଛି ପ୍ରୋ-ଗୋବିନ୍ଦା ଲିଗ୍ ୨୦୨୫ ର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାୟୋଜକ ଯାହା ନିଜେ ସରନାଇକଙ୍କ ପୁଅ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ |