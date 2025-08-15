ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗାଜିପୁରର ସାଂସଦ ଏବଂ ଏସପି ନେତା ଅଫଜଲ ଅନସାରୀ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସାରେ ପୋତିଦେଇଛନ୍ତି | ଅଫଜଲ ଅନସାରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଦିଲ୍ଲୀରେ ଭୋଟ ଚୋରି ଏବଂ ସ୍ପେଶାଲ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭେନ୍ସ ରିଭିଜନ (SIR) ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିବାଦ ସମୟରେ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଡେଇଁ ଯାହା କରିଥିଲେ ତାହା ଆମକୁ ଭଗତ ସିଂହଙ୍କ କଥା ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି।
ଅଫଜଲ ଅନସାରୀ କହିଛନ୍ତି, "ସଂସଦ ଭବନରେ ବ୍ରିଟିଶ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସମୟରେ ଭଗତ ସିଂହ କାହାକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବୋମା ଫିଙ୍ଗି ନଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଅସାଧୁ ଲୋକଙ୍କ ସମାବେଶରେ ଇନକିଲାବ ଜିନ୍ଦାବାଦ କହିବା । ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ ମଧ୍ୟ ସମାନ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅସାଧୁ ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଠିଆ ହୁଅ, ଭୋଟ କାଟିବା ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଠିଆ ହୁଅ, ଚୋରି କରିବା ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଠିଆ ହୁଅ।" ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଭୋଟ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ଗାଜିପୁରର ସାଂସଦ ଅଫଜଲ ଅନସାରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଘଟୁଛି।
ପୂର୍ବରୁ ଏହା ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ହେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ୨୦୧୪ରେ ମୋଦିଙ୍କ ସରକାର ଏବଂ ୨୦୧୭ରେ ଯୋଗୀ ଜୀଙ୍କ ସରକାର ଗଠନ ହେବା ପରଠାରୁ, ବିଜେପି ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ ଦେଇ ନଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଭୋଟ କାଟି ଦିଆଯାଇଛି।" ଅଫଜଲ ଅନସାରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ଚୋରିର ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଡକାୟତିର କଥା, ।" ଅଫଜଲ ଅନସାରୀ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଭୋଟ କାଟି ଦିଆଯାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ବିହାରର ୮ କୋଟି ଭୋଟରଙ୍କ ଭୋଟକୁ ଏକ ଜାଲ ପରି ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କାମ କରାଯାଉଛି। ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ କାମ କରାଯାଇଥିଲା, ଏଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ, ସଂସଦ ଭିତରେ ଏବଂ ବାହାରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ। ଏବେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ବେଇମାନିର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହେଉଛି।