ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ନଭେମ୍ବର ୬ ଏବଂ ୧୧ ତାରିଖରେ ମତଦାନ ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଫଳାଫଳ ନଭେମ୍ବର ୧୪ ତାରିଖରେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ଯଦିଓ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟ୍ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମାସରୁ କମ୍ ସମୟ ବାକି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ପ୍ରମୁଖ ମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଆସନ ବଣ୍ଟନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ।
ଏହି ସମୟରେ, ଆରଜେଡି ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବଙ୍କୁ ବିହାରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନିଚ୍ଛୁକ। କଂଗ୍ରେସ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚେହେରା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଉଦିତ ରାଜ ପୁଣି ଥରେ ସମାନ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି।
ସମ୍ବାଦ ସରବରାହ ସଂସ୍ଥା ପିଟିଆଇ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଉଦିତ ରାଜ ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରାଯିବା ସମ୍ପର୍କରେ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନାକୁ ମଧ୍ୟ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା ଯେ ମହାଗଠବନ୍ଧନ ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁହଁ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିବ କି, ଉଦିତ ରାଜ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଆରଜେଡି ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚେହେରା ହୋଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚେହେରା ସାମୂହିକ ଭାବରେ ସ୍ଥିର କରାଯିବ।
ତେଜସ୍ୱୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଆରଜେଡି ଘୋଷଣା କରିବା ଉପରେ ମତାମତ ଦେଇ ଉଦିତ ରାଜ କହିଥିଲେ, "ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ଦଳର ଯେକୌଣସି ସମର୍ଥକ ଏହା କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚେହେରା ନେଇ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇନାହିଁ। କିଛି ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ, ତେଜସ୍ୱୀ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚେହେରା ଘୋଷଣା ନକରି ମହାଗଠବନ୍ଧନ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବ ନାହିଁ।
ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ ବିହାରର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦ ଯାଦବଙ୍କ ପୁଅ। ତାଙ୍କ ମାଆ ରାବ୍ରୀ ଦେବୀ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରହିସାରିଛନ୍ତି। ତେଜସ୍ୱୀ ନିଜେ ଦୁଇଥର ଉପ-ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ୨୦୨୦ରେ ଆରଜେଡିର ୭୫ ଆସନ ପାଇଁ ଶ୍ରେୟ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ତଥାପି, କଂଗ୍ରେସ ତେଜସ୍ୱୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟାଖାନ କରୁଛି |