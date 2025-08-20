ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଓଡ଼ିଶାର ଚାନ୍ଦିପୁରରେ ଆଜି ମଧ୍ୟମ ଦୂରଗାମୀ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଅଗ୍ନି-୫ର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ପରୀକ୍ଷଣରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ପାରାମିଟର ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଏକମାତ୍ର ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ ଭୂପୃଷ୍ଠକୁ ନିକ୍ଷେପ କରାଯାଉଥିବା ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର (ICBM)। ଅଗ୍ନି-୫ ର ରେଞ୍ଜ ୫୦୦୦ କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ରହିଛି। ସମଗ୍ର ଚୀନ୍ ଏହାର ରେଞ୍ଜ ମଧ୍ୟରେ ଆସିଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ୟୁରୋପ ଏବଂ ଆଫ୍ରିକାର ଅନେକ ଅଂଶ ମଧ୍ୟ ଏହାର ରେଞ୍ଜ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି। ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମଲ୍ଟିପଲ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟଲି ଟାର୍ଗେଟେବଲ୍ ରି-ଏଣ୍ଟ୍ରି ଭେଇକିଲ୍ସ (MIRV) ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାରେ ସଜ୍ଜିତ।
ଅର୍ଥାତ୍, ଏହାକୁ ଲଞ୍ଚ କରାଯିବା ପରେ, ଏହା ଏକକାଳୀନ ଅନେକ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରିବ। ଅଗ୍ନି-୫ରେ ଦେଢ଼ ଟନ୍ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ବହନ କରିବାର କ୍ଷମତା ରହିଛି। ଅଗ୍ନି ୫ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସଫଳତା। ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ପ୍ରଣୟନ ପ୍ରଣାଳୀ, ରକେଟ୍, ଉନ୍ନତ ନାଭିଗେସନ୍ ୧୦୦ ପ୍ରତିଶତ ସ୍ୱଦେଶୀ। ଏହାର ଗତି ହେଉଛି ମାକ୍ ୨୪, ଯାହା ଶବ୍ଦର ଗତିର ୨୪ ଗୁଣ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ବ୍ୟତୀତ ବିଶ୍ୱର କେବଳ ଆଠଟି ଦେଶ ପାଖରେ ଇଣ୍ଟରକଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ୍ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ ମିସାଇଲ୍ (ICBM) ଅଛି। ଏଥିରେ ରୁଷ, ଆମେରିକା, ଚୀନ୍, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଇସ୍ରାଏଲ, ବ୍ରିଟେନ୍ ଏବଂ ଉତ୍ତର କୋରିଆ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଅଗ୍ନି-୫ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏକ ଉନ୍ନତ MIRV (ମଲ୍ଟିପଲ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟଲି-ଟାର୍ଗେଟେବଲ୍ ରି-ଏଣ୍ଟ୍ରି ଭେଇକିଲ୍) ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସହିତ ସଜ୍ଜିତ। ଏହାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଶହ ଶହ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଅନେକ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଗୋଟିଏ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇପାରିବ।