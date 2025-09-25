ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ଏକ ଐତିହାସିକ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଗବେଷଣା ଏବଂ ବିକାଶ ସଂଗଠନ (DRDO) ମଧ୍ୟମ ଦୂରଗାମୀ ଅଗ୍ନି-ପ୍ରାଇମ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଛି। ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରକୁ ଏକ ଟ୍ରେନ୍ ରୁ ଉତକ୍ଷେପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଗ୍ନି-ପ୍ରାଇମ୍ ଏକ ରେଳ-ଭିତ୍ତିକ ମୋବାଇଲ୍ ଲଞ୍ଚର୍ ରୁ ଉତକ୍ଷେପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ ଏକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ସୂଚନା ସେୟାର କରିଛନ୍ତି।
ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ ଗୁରୁବାର ଏକ ଏକ୍ସ-ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଗ୍ନି-ପ୍ରାଇମ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ରେଳ-ଭିତ୍ତିକ ମୋବାଇଲ୍ ଲଞ୍ଚର୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ରୁ ଅଗ୍ନି-ପ୍ରାଇମ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ସଫଳତାର ସହିତ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଛି। ଏହି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପ୍ରାୟ ୨୦୦୦ କିଲୋମିଟର ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବା ଟାର୍ଗେଟକୁ ଧ୍ବଂସ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ଏବଂ ଏଥିରେ ଅନେକ ଉନ୍ନତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଥିବା ରେଳ-ଭିତ୍ତିକ ମୋବାଇଲ୍ ଲଞ୍ଚର୍ ରୁ ଏପରି ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଏହା ରେଳ ନେଟୱାର୍କରେ ଯାତ୍ରା କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖିଛି। ଏହାକୁ ଅତି କମ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶର ଯେକୌଣସି ସୀମାକୁ ସହଜରେ ପରିବହନ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହା ରାଡାରକୁ ଏଡାଇବାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସକ୍ଷମ। ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରଟି ଅନେକ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉନ୍ନତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ।
ରେଳ ଲଞ୍ଚରର ବିଶେଷତ୍ୱ: ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ, ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଆକ୍ରମଣ କରିହେବ | ଏହାକୁ ସହଜରେ ଜଙ୍ଗଲ, ପର୍ବତ କିମ୍ବା ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିବହନ କରାଯାଇପାରିବ। କୁହୁଡ଼ି କିମ୍ବା ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇପାରିବ | ପୂର୍ବରୁ, ସ୍ଥିର ସ୍ଥାନରୁ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ନିକ୍ଷେପ କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ଲଞ୍ଚର ଶତ୍ରୁକୁ ଚକମା ଦେଇପାରିବ।