ଭୁବନେଶ୍ବର: ଏଆଇ ଜଗିବ ମଣ୍ଡପ। ଏଥର ଭିଡ଼କୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଚୋରି ଡକାୟତି ରୋକିବାକୁ ମଣ୍ଡପରେ ଲାଗିବ ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା। ୪୮ ବର୍ଷରେ ପାଦ ଦେଇଛି ସହିଦନଗର ପୂଜା ମଣ୍ଡପ। ସବୁଥର ଭଳି ଚଳିତ ଥର ଏକ ନିଆରା ଥିମ୍ ରଖିଛି ଏହି ପୂଜା କମିଟି।
ଭାରତ ଏକ ଶାନ୍ତି ପ୍ରିୟ ରାଷ୍ଟ୍ର । ଆଉ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଦରକାର ବୋଲି ମଣ୍ଡପ ଥିମ୍ ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି।