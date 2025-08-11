ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରବିବାର ଦିନ ତିରୁବନନ୍ତପୁରମରୁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଆସୁଥିବା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ଏକ ବିମାନକୁ ଚେନ୍ନାଇ ଅଭିମୁଖେ ଡାଇଭର୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିଲା କାରଣ କୃ ସଦସ୍ୟମାନେ ଖରାପ ପାଗ ଯୋଗୁଁ ଏକ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଦେଖିଥିଲେ। ବିମାନ କମ୍ପାନୀ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ଯେ ବିମାନ ନମ୍ବର ଏଆଇ୨୪୫୫ ଚେନ୍ନାଇରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଅବତରଣ କରିଛି ଏବଂ ବିମାନର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ। କଂଗ୍ରେସ ମହାସଚିବ କେସି ଭେନୁଗୋପାଳଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ସାଂସଦ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିମାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।
ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ଜଣେ ମୁଖପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଗଷ୍ଟ ୧୦ ତାରିଖରେ ତିରୁବନନ୍ତପୁରମରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଭିମୁଖେ ଉଡ଼ାଣ କରିଥିବା ଏଆଇ୨୪୫୫ ର କର୍ମଚାରୀମାନେ ସନ୍ଦେହଜନକ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ରାସ୍ତାରେ ଖରାପ ପାଗ ଯୋଗୁଁ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ଚେନ୍ନାଇ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିମାନଟି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଚେନ୍ନାଇରେ ଅବତରଣ କରିଥିଲା। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭାବିତ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ଆମେ ଦୁଃଖିତ। ଚେନ୍ନାଇରେ ଆମର ସହକର୍ମୀମାନେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧାକୁ କମ କରିବା ପାଇଁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ବିମାନରେ ଅନେକ ସାଂସଦ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ।
ଏନେଇ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଏବଂ ସାଂସଦ କେସି ଭେନୁଗୋପାଳ ସୋମବାର ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତ୍ରିଭେନ୍ଦ୍ରମରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଉଥିବା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ବିମାନ ନମ୍ବର ଏଆଇ ୨୪୫୫, ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ, ଅନେକ ସାଂସଦ ଏବଂ ଶହ ଶହ ଯାତ୍ରୀ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ, ଆଜି ଅଳ୍ପକେ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଯାଇଥିଲୁ | ଉଡ଼ାଣ ଭରିବାର କିଛି ସମୟ ପରେ, ଆମେ ଅଭୂତପୂର୍ବ ଅସ୍ଥିରତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲୁ।
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଭାଗ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚିଗଲୁ, କିନ୍ତୁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଡ଼ିଜିସିଏ ଏବଂ ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ଏହି ଘଟଣାର ତୁରନ୍ତ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ, ଦାୟିତ୍ୱ ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ଏବଂ ଏପରି ତ୍ରୁଟି ପୁନରାବୃତ୍ତି କେବେ ନ ଘଟେ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି।
ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି ଆଇଏଏନଏସ ଅନୁସାରେ, ଏହି ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନରେ କେରଳ ସାଂସଦ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ମହାସଚିବ କେସି ଭେନୁଗୋପାଳଙ୍କ ସହିତ ୟୁଡିଏଫ ସଂଯୋଜକ ଆଦୂର ପ୍ରକାଶ, ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା କେ. ସୁରେଶ, କେ. ରାଧାକୃଷ୍ଣନ ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁ ସାଂସଦ ରବର୍ଟ ବ୍ରୁସ ଥିଲେ।