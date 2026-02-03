ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଲଣ୍ଡନରୁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ (ଏଆଇ-୧୩୨) ସମୟରେ ଜଣେ ପାଇଲଟ୍ ତ୍ରୁଟି ବିଷୟରେ ରିପୋର୍ଟ କରିବା ପରେ ଭୂଶାୟୀ ହୋଇଥିବା ବୋଇଂ ୭୮୭-୮ ଡ୍ରିମ୍ଲାଇନର୍ ବିମାନର ଇନ୍ଧନ ସୁଇଚ୍ରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ଥିବା ଆଶଙ୍କା ଅମୂଳକ ବୋଲି ବିମାନ ଚଳାଚଳ ନିୟାମକ ମଙ୍ଗଳବାର କହିଛନ୍ତି। ଡିଜିସିଏ ବିବୃତିରେ ବିମାନର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡିଂ ପଛର କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହାଯାଇ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା କହିଛି ଯେ, ଭୁଲ ଦିଗରେ ବାହ୍ୟ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସୁଇଚ୍ ‘ରନ୍’ରୁ ‘କଟ୍ଅଫ୍’କୁ ଯାଇପାରେ।
ଏଆଇ-୧୩୨ ବିମାନରେ କ’ଣ ଘଟିଥିଲା?
ଫେବ୍ରୁଆରି ୧ରେ ଲଣ୍ଡନର ହିଥ୍ରୋ ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଅଭିମୁଖେ ଉଡ଼ାଣ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଆଇ-୧୩୨ ବିମାନରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା ସେଫ୍ଟି ମ୍ୟାଟର୍ସ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଏକ ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ଏୟାର୍ ଇଣ୍ଡିଆର କର୍ମଚାରୀମାନେ ବାମ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଇନ୍ଧନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସୁଇଚ୍ର ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଆଚରଣ ବିଷୟରେ ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ। ବିବୃତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଦୁଇଟି ପ୍ରୟାସରେ ସୁଇଚ୍ ‘ରନ୍’ ସ୍ଥିତିରେ ଲକ୍ ରହିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରି-ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ‘କଟ୍ଅଫ୍’ ଆଡକୁ ଗତି କରିଥିଲା। ଏହି ସୁଇଚ୍ଗୁଡିକ ମୂଳତଃ ବିମାନର ଇଞ୍ଜିନକୁ ଇନ୍ଧନ ପ୍ରବାହକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ଏହିପରି ତ୍ରୁଟି ଇଞ୍ଜିନ୍ ସଟ୍ଡାଉନ୍ର କାରଣ ହୋଇପାରେ।
ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଅବତରଣ କରିବା ପରେ ବିମାନକୁ ଭୂଶାୟୀ କରାଯାଇଥିଲା। ଗତ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଅହମଦାବାଦରେ ଏୟାର୍ ଇଣ୍ଡିଆ (ଏଆଇ ୧୭୧) ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ପରେ ବୋଇଂ ୭୮୭ ବିମାନର ଇନ୍ଧନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସୁଇଚ୍ ଉପରେ ଯାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି।
ଡିଜିସିଏ ଅନୁସନ୍ଧାନରୁ କ’ଣ ପାଇଛି?
ଡିଜିସିଏ ଏକ ବିବୃତିରେ କହିଛି ଯେ, ଇଞ୍ଜିନ୍ ଚାଲୁ ହେବା ସମୟରେ କିମ୍ବା ଉଡ଼ାଣ ସମୟରେ କୌଣସି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଇଞ୍ଜିନ୍ ପାରାମିଟର ଦେଖାଯାଇ ନାହିଁ। ଏୟାର୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ଇନ୍ଧନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସୁଇଚ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା। ଉଭୟ ବାମ ଓ ଡାହାଣ ସୁଇଚ୍ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଭୁଲ୍ ଦିଗରେ ବାହ୍ୟ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସୁଇଚ୍ ‘ରନ୍’ରୁ ‘କଟ୍ଅଫ୍’କୁ ସହଜରେ ଗତି କରୁଥିଲା। ଡିଜିସିଏ କହିଛି ଯେ, ଏୟାର୍ ଇଣ୍ଡିଆ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସୁଇଚ୍ ସହିତ ଅନାବଶ୍ୟକ ଯୋଗାଯୋଗରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ବିମାନ ଚଳାଚଳ ନିୟାମକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବୋଇଂର ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଥିବା ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରି ଇନ୍ଧନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସୁଇଚ୍ର ପୁଲ୍-ଟୁ-ଅନ୍ଲକ୍ ଫୋର୍ସ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ପୁଲ୍-ଟୁ-ଅନ୍ଲକ୍ ଫୋର୍ସ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ମିଳିଥିଲା। ଡିଜିସିଏ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା।