ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ତାର ଶକ୍ତି ଅନୁଭବ କରାଇଛି। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂରରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ଏକ ବିଶେଷ ଅବଦାନ ରଖିଥିଲା । ବାୟୁସେନା ପାକ୍ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀରରେ ଅନେକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆଡ୍ଡାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଥିଲା । ଏବେ ସେନାର ଶକ୍ତି ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ରାଫେଲ ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନ ଦାବି କରିଛି। ଏହା ତା'ର ନୌବାହିନୀରେ ଅଧିକ ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନ ଯୋଡିବାକୁ ଚାହୁଁଛି।
ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ଫାଇଟର ସ୍କ୍ୱାର୍ଡନର ଅଭାବ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ MRFA ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନରେ ଅଧିକ ରାଫେଲ ଦାବି କରିଛି। ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ୧୧୪ଟି ମଲ୍ଟି ରୋଲ୍ ଫାଇଟର ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ (MRFA) କିଣିବାକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛି। ଏଥିପାଇଁ, ଫ୍ରାନ୍ସ ସରକାର ଏବଂ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଚୁକ୍ତି ହୋଇପାରେ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତୀୟ ସେନାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ୪୨ ସ୍କ୍ୱାର୍ଡନ ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନ ଆବଶ୍ୟକ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏହାର ୨୯ ସ୍କ୍ୱାର୍ଡନ ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ ପାକିସ୍ତାନ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, ତେବେ ଏହାର ୨୫ ସ୍କ୍ୱାର୍ଡନ ଅଛି। ସେହି ସମୟରେ, ଚୀନ୍ ପାଖରେ ୬୬ ସ୍କ୍ୱାର୍ଡନ ଅଛି। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଚୀନ୍ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚମ ପିଢ଼ିର ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନ ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ଭାରତ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, ତେବେ ଏହାର ସବୁଠାରୁ ଆଧୁନିକ ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନ ରାଫେଲ ଅଛି, ଯାହାକୁ ୪.୫ ପିଢ଼ିର ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ଭାରତ ପହଲଗାମରେ ହୋଇଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର କରିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ସେନା ଶହେରୁ ଅଧିକ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା। ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ପାକିସ୍ତାନର ଏୟାରବେସ୍ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲା। ପ୍ରକୃତରେ, ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ସମୟରେ, ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ଭାରତରେ ଅନେକ ଘାଟି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା, ଯାହାକୁ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ବିଫଳ କରିଥିଲା।