ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ପାଇଁ ୭୦୦ଟି ସ୍ୱଦେଶୀ ଭାବରେ ବିକଶିତ ଅସ୍ତ୍ର ମାର୍କ ୨ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର କିଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି। ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଗବେଷଣା ଏବଂ ବିକାଶ ସଂଗଠନ (DRDO) ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ | ଏହା ଏୟାର ଟୁ ଏୟାର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଶ୍ରେଣୀରେ ଆସୁଥିବାବେଳେ ଡିଆରଡିଓ ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ପରିସରକୁ ୨୦୦ କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ପାକିସ୍ତାନର ପିଏଲ-୧୫ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରତିରୋଧ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ, ଯାହାର ପରିସର ୧୪୫ କିଲୋମିଟର।
ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଚୀନ୍ ଦ୍ୱାରା ପାକିସ୍ତାନକୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନ ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁର ସମୟରେ ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ବିଫଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲା। ବାସ୍ତବରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ଏହାର ସୁଖୋଇ ଏବଂ ହାଲୁକା ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ନୌବାହିନୀରେ ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବ।
ଡିଆରଡିଓ ମୂଳତଃ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ପରିସର ୧୬୦ କିଲୋମିଟର କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ୨୦୦ କିଲୋମିଟରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉଛି। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଅସ୍ତ୍ର ମାର୍କ ୧ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ପରିସର ୧୦୦ କିଲୋମିଟର ରହିଛି। ଏହା ଏକ ଉନ୍ନତ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଏବଂ ନାଭିଗେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ। ଏବେ ଏହାର ପରିସରକୁ ଆହୁରି ୧୦୦ କିଲୋମିଟର ବଢାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି |