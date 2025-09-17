ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏସପି(ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି) ମୁଖ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେପି ନିର୍ବାଚନ ଦିନ ନକଲି ଆଧାର କାର୍ଡ ତିଆରି କରେ ଏବଂ ତା’ପରେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନକଲି ଆଧାର କାର୍ଡ ତିଆରି କରି, ବିଜେପି ନକଲି ନାମରେ ଭୋଟ ଦେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ବିଜେପି ପାଖରେ ଏକ ମେସିନ ଅଛି ଯାହାକୁ ସେ ନିର୍ବାଚନ ଦିନ ପୋଲିଂ ବୁଥକୁ ପଠାଏ। ସେମାନଙ୍କର କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ନକଲି ଆଧାର କାର୍ଡ ତିଆରି କରିବା ଏବଂ ତା’ପରେ ନକଲି ଆଧାର କାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରି ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ତାଲିମ ଦିଆଯାଇଛି।
କନୌଜ ସାଂସଦ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏସଆଇଆରରେ ବାସ୍ତବରେ ଏକ ନୂତନ ଭୋଟର ତାଲିକା ତିଆରି ହେଉଛି। ଯଦି ଆମେ ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବା, ତେବେ ସରକାର କହିବେ ଯେ ଏହି କାରଣରୁ ସେମାନେ ଏସଆଇଆର ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ଏସପି ମୁଖ୍ୟ ତାଙ୍କ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୁଥ୍-ସ୍ତରୀୟ ଏଜେଣ୍ଟ ବିକଶିତ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। "ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଭୋଟ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡିବ, ଆପଣଙ୍କର ଭୋଟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ତା’ପରେ ଠକେଇରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ।"
ବିଜେପିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଅଖିଳେଶ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (BJP) ମିଛୁଆ। ଯଦି ତୁମେ ଦେଶ, ସମାଜ ଏବଂ ଭାଇଚାରା ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ବିଜେପିକୁ ହଟାଅ।" ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ନେତା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଦେଶରେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣାଯାଏ ନାହିଁ। ଗାନ୍ଧୀ ଆଶ୍ରମର ଲୋକମାନେ କିଛି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ବିଜେପି ଲୋକମାନେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜମି ଦଖଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଅଯୋଧ୍ୟା ଏବଂ ବାରାଣସୀ ପରେ, ଏବେ ଗୋରଖପୁରରେ ଏକ ଜମି ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲିଛି। ଅନ୍ୟାୟ ଏବଂ ଅତ୍ୟାଚାରର ଦୁର୍ନୀତି ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି।
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ଅପେକ୍ଷା ଧାର୍ମିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେମାନେ ଦେଶର ଧ୍ୱଂସ ପାଇଁ ଦାୟୀ।