ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜିକାଲି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଶାସକ ଦଳ ଏବଂ ବିରୋଧୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୟାନବାଜି ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆକ୍ରମଣ ଜୋର ଧରିଛି। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଜିଏସଟି ସଂସ୍କାର ପରେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ ହାତରେ ଏକ ଉତ୍ପାଦ ଦେଖାଉଥିବାର ଏକ ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ ଏହାକୁ ନିଜ ଶୈଳୀରେ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି।
ଯେତେବେଳେ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବଙ୍କୁ ଜିଏସଟି ହାର ହ୍ରାସ ବିଷୟରେ ପଚରାଯାଇଥିଲା, ସେ ମଜାରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଗତକାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ବୋତଲ ଧରିଥିଲେ। ସେହି ବୋତଲରେ କ’ଣ ଥିଲା? ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ ଆହୁରି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର କେହି ଜଣେ କହୁଥିଲେ ଯେ ସାମ୍ପୁ ଶସ୍ତା ହୋଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାମ୍ପୁ କିଣୁଛନ୍ତି। ଅଖିଳେଶ କହିଥିଲେ ଯେ "ଆଚ୍ଛା, ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ସାମ୍ପୁ କାହିଁକି ଦରକାର?" ତା’ପରେ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହା ବଡି ଲୋସନ୍। ଅଖିଳେଶ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, "ସନ୍ଥମାନେ ବଡି ଲୋସନ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ପାଉଁଶ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି।
ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ ଜିଏସଟିକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ କଡା ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଯେ ସରକାରଙ୍କୁ ଏହା ବୁଝିବାକୁ ଆଠ କିମ୍ବା ନଅ ବର୍ଷ ଲାଗିଗଲା ଯେ ରୁଟି ଏବଂ କ୍ଷୀର ଉପରେ ଜିଏସଟି ଲାଗୁଛି। ତୁମେ(କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର) ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ ଯେ ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ଏକ ଭୁଲ ଜିଏସଟି ଲାଗୁ କରିଥିଲ। ଏହି ଲୋକମାନେ ପ୍ରଚାର ଏବଂ ଭାବନା ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାର ଚଳାଉଛନ୍ତି।" ତଥାପି, ଏସପି ସଭାପତିଙ୍କ ଏହି ବୟାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କେତେକ ଏହାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅପମାନଜନକ ଭାଷା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯୋଡୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଏସପି ସମର୍ଥକମାନେ ଏହାକୁ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟଙ୍ଗ ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି।
ପ୍ରକୃତରେ, ଜିଏସଟି ସଂସ୍କାର ପରେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଗୋରଖପୁରରେ ଏକ ପଦଯାତ୍ରାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ, ସେ ଏକ ମଲ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଏକ ଉତ୍ପାଦ ଧରି ବିଜେପି ସାଂସଦ ରବି କିଶନଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ଏଥିରେ କ'ଣ ଅଛି। ରବି କିଶନ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଏହା ବଡି ଲୋସନ୍। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଏହି ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଜିଏସଟି ସଂସ୍କାର ପରେ ହୋଇଥିବା ଲାଭ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ପଚାରିଥିଲେ।