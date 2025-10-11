ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ ଅକ୍ଟୋବର ୯ ତାରିଖରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବହୁଜନ ସମାଜ ପାର୍ଟିର ରାଲି ଉପରେ କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି। ଏସପି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି, ଆକାଶ ଆନନ୍ଦଙ୍କୁ ବିଏସପି ନୁହେଁ ବରଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି।
ପ୍ରକୃତରେ, ଗୁରୁବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ରାଲିରେ, ବିଏସପି ସୁପ୍ରିମୋ ମାୟାବତୀ ବିଜେପି ପ୍ରତି ନରମ ମନୋଭାବ ଗ୍ରହଣ କରି କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ଉପରେ ଅଧିକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ସେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦଳୀୟ ସମର୍ଥକମାନଙ୍କୁ ଆକାଶ ଆନନ୍ଦଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ବିଏସପି ରାଲି ଏସପିର ପିଡିଏକୁ ଦୁର୍ବଳ କରୁଛି କି, ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଭାବରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏଠାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକ ଜାଣନ୍ତି ଯେ "ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ବହୁଜନ ସମାଜ ପାର୍ଟି ଅପେକ୍ଷା ଆକାଶ ଆନନ୍ଦଙ୍କର ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି।"
ସେହିପରି ଏସପି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଲୋକନାୟକ ଜୟପ୍ରକାଶଙ୍କ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଯୋଗୀ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଡ଼ା ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, "ଆମେ ଲୋକନାୟକ ଜୟପ୍ରକାଶଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀରେ ମନେ ପକାଉଛୁ ଏବଂ ଜୟପ୍ରକାଶଙ୍କ ନାମରେ ନିର୍ମିତ ସମାଜବାଦୀ ସଂଗ୍ରହାଳୟ (JPNIC)କୁ ବିକ୍ରି ହେବାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛୁ।" ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ କହିଥିଲେ ଯେ ଜୟପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପ୍ଳବର ନାରା ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ। ଦେଶକୁ ସେହି ପଥ ଆବଶ୍ୟକ। ସମାଜବାଦୀ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ଅନୁସରଣ କଲେ ହିଁ ଆମ ଦେଶ ସମୃଦ୍ଧ ହେବ।