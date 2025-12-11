ଢାକା: ବାଂଲାଦେଶ ଏ ଦଳର ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ତୋଫେଲ ଅହମ୍ମଦଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଜଣେ ମହିଳା ବିବାହ ବାହାନାରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ କ୍ରିକେଟର ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କ ବନ୍ଧୁତା ଫେସବୁକରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିବିଡ଼ ହୋଇଥିଲା।
କ୍ରିକବଜରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଗୁଲସନ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନର ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ ସବ-ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମହମ୍ମଦ ସାମିଉଲ ଇସଲାମ ଗୁରୁବାର ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି, "ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁ ନିର୍ଯାତନା ନିବାରଣ ଆଇନର ଧାରା ୯(୧) ଅନୁଯାୟୀ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି।"
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ଡିସେମ୍ବର ୩୦ ତାରିଖରେ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ କୋର୍ଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, କୁହାଯାଇଛି ଯେ ତୋଫେଲ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀରେ ପ୍ରଥମେ ଫେସବୁକରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ, ଦୁଇଜଣ ମେସେଞ୍ଜର ମାଧ୍ୟମରେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସମ୍ପର୍କ ବନ୍ଧୁତାଠାରୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥିଲା।
ଅଭିଯୋଗରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ମହିଳା ଜଣକ ପ୍ରଥମେ ମନା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ତୋଫେଲ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପରେ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଜାନୁଆରୀ ୩୧ ତାରିଖରେ, ତୋଫେଲ ତାଙ୍କୁ ଗୁଲସନର ଏକ ହୋଟେଲକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ପରିଚୟ କରାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମତି ବିନା ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। କ୍ରିକେଟର ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବେ। ଅଭିଯୋଗରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କ୍ରିକେଟର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅନେକ ଥର ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ବିବାହ ପାଇଁ ଜିଦ୍ ଧରିଥିଲେ, ସେ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ମହିଳା ଜଣକ ଅଗଷ୍ଟ ୧ ତାରିଖରେ ଗୁଲସନ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଏକ ମାମଲା ଦାୟର କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ବାରମ୍ବାର ଯୌନ ହିଂସା ଘଟୁଥିବାର ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା।
କ୍ରିକବଜ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୪ ତାରିଖରେ, ହାଇକୋର୍ଟ ତୋଫେଲଙ୍କୁ ଛଅ ସପ୍ତାହର ଆଗୁଆ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଜାମିନର ଅବଧି ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁ ନିର୍ଯାତନା ନିବାରଣ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ, ସେ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରି ନଥିଲେ।