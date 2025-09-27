ମୁମ୍ବାଇ: ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରତିଭା ପାଟିଲଙ୍କ ପରିବାର ଧୂଲେ ଜିଲ୍ଲାରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଜୟକୁମାର ରାୱଲଙ୍କ ନାମରେ ସଂଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି | ଜୟକୁମାର ସେମାନଙ୍କ ପୈତୃକ ଜମି ବେଆଇନ ଭାବରେ ଦଖଲ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜୟକୁମାର ରାୱଲ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଡୋଣ୍ଡାଇଚାରେ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଜମି ଦଖଲ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରତିଭା ପାଟିଲ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କ ମାଲିକାନାରେ ଥିଲା। ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରତିଭା ପାଟିଲଙ୍କ ପୁତୁରା କିଶୋର ସିଂହ ଦିଲୀପ ସିଂହ ପାଟିଲ ଏବଂ ଉଦୟ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ପାଟିଲ, ଜଲଗାଓଁରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏହି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।
ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ସମୟରେ, ପ୍ରତିଭା ପାଟିଲଙ୍କ ଭାଇ ଏବଂ ପୁତୁରା ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ କୋର୍ଟ ସେମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରାୟ ଦେବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ବିଜେପି ମନ୍ତ୍ରୀ ଜୟକୁମାର ରାୱଲ ବିବାଦୀୟ ଜମି ଦଖଲ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ରଣନୀତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ବିବାଦ ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ସହ-ମାଲିକାନା ଥିବା ଅନେକ ଏକର କୃଷି ଜମି ସହିତ ଜଡିତ। ପାଟିଲ ପରିବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାୱଲ ପୂର୍ବରୁ ଜମି ଉପରେ ଏକ ଆଇନଗତ ଦାବି ଦାଖଲ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ କୋର୍ଟ ଖାରଜ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପାଟିଲ ପରିବାରର ମାଲିକାନା ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ।
ତଥାପି, ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ରାୱଲ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ କୋର୍ଟର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଅଣଦେଖା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପରିସର ଖାଲି କରିବାକୁ ମନା କରିଛନ୍ତି। ଉଦୟ ପାଟିଲ (ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପୁତୁରା) କହିଛନ୍ତି, "ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଆମର ଜମି ଫେରାଇ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ, ଜୟକୁମାର ରାୱଲଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ଅଟକାଇ ଠେଲି ଦେଇଥିଲେ।" ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଆମ ସପକ୍ଷରେ କୋର୍ଟର ନିଷ୍ପତ୍ତି ସତ୍ତ୍ୱେ, ଆମେ ରାୱଲ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଦୁର୍ବୁତ୍ତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିରନ୍ତର ହଇରାଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ।"
ଉଦୟ ପାଟିଲ ଏହା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ବିଜେପି ନେତା ଏବଂ ସିନ୍ଦଖେଡାର ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଧାୟକ ରାୱଲ ସେମାନଙ୍କ ବୈଧ ଦାବିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ଷମତାର ଅପବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଉଦୟ ପାଟିଲ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ସେ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଜମି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆମର ମାମଲା ଜିତିଛୁ, ସେ ଏହାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାକୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଆମକୁ ଭୟଭୀତ କରିବା ପାଇଁ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଠାଇଛନ୍ତି।"
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ଏହା ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ହୋଇପାରେ, ତେବେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ବିଚରା କ'ଣ କରିବ?" ପାଟିଲ ପରିବାର କୋର୍ଟଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଏବଂ ଜମିର ସେମାନଙ୍କର ନ୍ୟାଯ୍ୟ ମାଲିକାନା ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କଠାରୁ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।