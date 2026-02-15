ୱାସିଂଟନ: ଆମେରିକୀୟ ସେନା କହିଛି ଯେ, ସେମାନେ ସିରିଆରେ ଇସଲାମିକ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଶିବିର ଉପରେ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଡିସେମ୍ବରରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣର ଜବାବରେ କରାଯାଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ଦୁଇ ଆମେରିକୀୟ ସୈନିକ ଓ ଜଣେ ଆମେରିକୀୟ ନାଗରିକ ଅନୁବାଦକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଆମେରିକୀୟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମାଣ୍ଡର ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ଆମେରିକାର ବିମାନ ଫେବ୍ରୁଆରି ୩ ରୁ ଫେବ୍ରୁଆରି ୧୨ ମଧ୍ୟରେ ୩୦ ରୁ ଅଧିକ ଆଇଏସ୍ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଉପରେ ୧୦ ଥର ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଡିପୋ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମାଣ୍ଡର ଅନୁଯାୟୀ, ଡିସେମ୍ବର ୧୩ ଆକ୍ରମଣ ପରଠାରୁ, ଆମେରିକା ୫୦ ଜଣ ଆଇଏସ୍ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛି। ଏହା ସହିତ ୧୦୦ରୁ ଅଧିକ ଆଇଏସ୍ ଶିବିର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି।
ଆଇଏସ୍ ଆକ୍ରମଣରେ ସାର୍ଜେଣ୍ଟ ଏଡଗାର ବ୍ରାଏନ୍ ଟୋରେସ୍-ଟୋଭାର, ସାର୍ଜେଣ୍ଟ ୱିଲିୟମ୍ ନାଥାନିଏଲ୍ ହାୱାର୍ଡ ଏବଂ ନାଗରିକ ଅନୁବାଦକ ଆୟାଦ୍ ମନସୁର୍ ସାକାତ୍ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ।
ସିରିଆ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି, ସରକାରୀ ବାହିନୀ ଦେଶର ପୂର୍ବରେ ଏକ ଘାଟି କବଜା କରିଛି ଯାହାକୁ ଆମେରିକୀୟ ସୈନ୍ୟମାନେ ଆଇଏସ୍ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼େଇରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ୨୦୧୪ରେ ଅଲ୍-ତାନ୍ଫ୍ ଘାଟି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା।