ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିହାରରେ ଭୋଟର ଅଧିକାର ଯାତ୍ରା ଶେଷ କରିବା ପରେ, କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ମାଲେସିଆର ଲାଙ୍କାୱିକୁ ଛୁଟି କାଟିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ବିଜେପି ତାଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ବିଜେପି ଆଇଟି ସେଲ୍ ମୁଖ୍ୟ ଅମିତ ମାଲବ୍ୟ ଏକ୍ସରେ କଟାକ୍ଷ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, 'ଏହା ମନେ ହେଉଛି ବିହାର ରାଜନୀତିର ଗରମ ଏବଂ ଧୂଳି କଂଗ୍ରେସ ରାଜକୁମାରଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟଧିକ ହୋଇଗଲା, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଛୁଟିରେ ପଳାଇବାକୁ ପଡିଲା। ନା ଏହା ଏକ ଗୁପ୍ତ ବୈଠକ, ଯାହା ବିଷୟରେ କେହି ଜାଣିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।'
ଅମିତ ମାଲବ୍ୟ ଧଳା ଟୋପି ଏବଂ ଜିନ୍ସ ସର୍ଟସ ପିନ୍ଧିଥିବା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଏକ ଫଟୋ ସେୟାର କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, 'ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରକୃତ ସମସ୍ୟା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେଉଛନ୍ତି, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଅନ୍ତର୍ଧାନ ଏବଂ ଛୁଟି ଉପଭୋଗ କରିବାର କଳାକୁ ଶିଖୁଛନ୍ତି।' ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବଙ୍କ 'ଭୋଟର ଅଧିକାର ଯାତ୍ରା' ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧ ରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ, ସେମାନେ ଦୁଇ ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରାୟ ୧୩୦୦ କିଲୋମିଟର ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରି ୨୫ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ପ୍ରାୟ ୧୧୦ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ କଭର କରିଥିଲେ।
ବିଜେପି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ ଆସୁଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବଜେଟ ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ, ବିଜେପି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଭିଏତନାମ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲା ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲା ଯେ ଏହି ଗସ୍ତଗୁଡ଼ିକୁ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଉ ନାହିଁ।
ବିଜେପି କହିଛି ଯେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଏପରି ଗୁପ୍ତ ବିଦେଶ ଗସ୍ତ କେବଳ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ ବରଂ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇଥାଏ। ରବି ଶଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ 'ଭିଏତନାମ ପ୍ରତି ଅସାଧାରଣ ଆଗ୍ରହ' ଉପରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଅମିତ ମାଲବ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ବିଷୟ।