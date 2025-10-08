ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ତାଙ୍କ ଇମେଲ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ 'ଏକ୍ସ'ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ସେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଏବେ ଜିମେଲ ବଦଳରେ ଜୋହୋ ମେଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି।
ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଏକ୍ସ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ମୋର ଇମେଲ୍ ଠିକଣା ଜୋହୋ ମେଲ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ଦୟାକରି ମୋର ଇମେଲ୍ ଠିକଣାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋର ନୂତନ ଇମେଲ୍ ଠିକଣା ହେଉଛି 'amitshah.bjp @ http://zohomail.in।' ଭବିଷ୍ୟତର ଇମେଲ୍ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଦୟାକରି ଏହି ଠିକଣା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।" ଉଲ୍ଲେଖ ଥାଉ କି ଜୋହୋ ମେଲ୍ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ଇମେଲ୍ ସେବା ଯାହା ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଡାଟା ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଏକ ସୁବିଧାଜନକ ମେଲିଂ ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହା ବିଶେଷ ଭାବରେ କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। ସମ୍ପ୍ରତି, ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଇମେଲ୍ ଠିକଣା ଜୋହୋ ମେଲ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଏହାର ଲୋକପ୍ରିୟତାକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିଛି।
ଜୋହୋ ମେଲ, ଜୋହୋ କର୍ପୋରେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଅନଲାଇନ୍ ଇମେଲ୍ ସେବା ଯାହା ଜିମେଲର ଏକ ଉତ୍ତମ ବିକଳ୍ପ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପାନୀ କିମ୍ବା ସଂଗଠନର ନିଜସ୍ୱ ଡୋମେନ୍ ସହିତ ଏକ ଇମେଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଏକ ବୃତ୍ତିଗତ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଜୋହୋ ମେଲ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ବିଜ୍ଞାପନ ବିନା ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାପନ-ମୁକ୍ତ ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଜୋହୋ ମେଲ୍ର ଆଉ ଏକ ସୁବିଧା ହେଉଛି ଯେ ଏହା ଜୋହୋ ସିଆରଏମ, ଜୋହୋ ଡକ୍ସ ଏବଂ ଜୋହୋ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଭଳି ଅନ୍ୟ ଜୋହୋ ଟୁଲ ସହିତ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ଯୋଡିହୋଇଯାଏ | ଯାହା ଆପଣଙ୍କ କାମକୁ ଆହୁରି ସୁଗମ କରିଥାଏ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଡିଭାଇସରୁ ଜୋହୋ ମେଲ୍ ଆକ୍ସେସ୍ କରିପାରିବେ।