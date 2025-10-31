ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଲୌହ ପୁରୁଷ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲଙ୍କ ୧୫୦ତମ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ ଅବସରରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲଙ୍କୁ ଉଚିତ ସମ୍ମାନ ଦେଇନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଏହା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଯେ ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ତାଙ୍କ ପରମ୍ପରାକୁ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ କୌଣସି ପ୍ରୟାସ ଛାଡ଼ି ନଥିଲେ। ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ୪୧ ବର୍ଷର ବିଳମ୍ବ ପରେ ଭାରତ ରତ୍ନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ବିଳମ୍ବ କେବଳ ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲଙ୍କ ପ୍ରତି ବିରୋଧୀଙ୍କ ସମ୍ମାନର ଅଭାବ କାରଣରୁ ହୋଇଥିଲା। ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲଙ୍କ ଭଳି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଶର କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ କୌଣସି ସ୍ମାରକୀ କିମ୍ବା ସ୍ମୃତିସ୍ତମ୍ଭ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇ ନଥିଲା। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଗୁଜରାଟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ହିଁ ସେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ୟୁନିଟିର ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲଙ୍କ ସମ୍ମାନରେ ଏକ ଭବ୍ୟ ସ୍ମାରକୀ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ୟୁନିଟିର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ୨୦୧୩ ଅକ୍ଟୋବର ୩୧ରେ ରଖାଯାଇଥିଲା।
୧୮୨ ମିଟର ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ମାତ୍ର ୫୭ ମାସରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା। ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲଙ୍କ ଜୀବନ କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ଥିଲା ଏବଂ ଏହି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଲୁହା ସାରା ଦେଶର କୃଷକମାନଙ୍କ ଉପକରଣରୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣରେ ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ରାୟ ୨୫,୦୦୦ ଟନ୍ ଲୁହା ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ତରଳାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ୯୦,୦୦୦ କ୍ୟୁବିକ୍ ମିଟର କଂକ୍ରିଟ୍ ଏବଂ ୧୭୦୦ ଟନରୁ ଅଧିକ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ବ୍ୟବହାର କରି ଏହି ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ସ୍ମାରକୀ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ଆଇକନିକ ସାଇଟରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀ ଶାହ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ ୧୫,୦୦୦ ଲୋକ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ତଥା ବିଦେଶରୁ ୨.୫ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏହାକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି।
ଅମିତ ଶାହ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଦେଶକୁ ଏକଜୁଟ କରିବା, ଆଜିର ଭାରତ ଗଠନ ଏବଂ ଏକ ଅଖଣ୍ଡ ଦେଶ ଗଠନରେ ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲଙ୍କ ଅତୁଳନୀୟ ଯୋଗଦାନ ରହିଛି। ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲ କେବଳ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହଁନ୍ତି, ବରଂ ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ଏକ ଆଦର୍ଶ। ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲ ଦେଶ ପ୍ରତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସମର୍ପିତ ଥିଲେ, ଯିଏକି କେବଳ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ, ବରଂ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନର ସାଂଗଠନିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। କୃଷକମାନଙ୍କ ଶୋଷଣର ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ୧୯୨୮ ମସିହାର ବାରଡୋଲି ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନିଜେ ତାଙ୍କୁ "ସର୍ଦ୍ଦାର" ଉପାଧି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ, ଇଂରେଜମାନେ ଦେଶ ଛାଡ଼ି ୫୬୨ଟି ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭକ୍ତ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଭାବୁଥିଲା ଯେ ଏହି ୫୬୨ଟି ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଏକତ୍ର କରିବା ଅସମ୍ଭବ ହେବ। ତେବେ, ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲ ସମସ୍ତ ୫୬୨ଟି ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଏକତ୍ର କରିବାର ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ଆଧୁନିକ ଭାରତର ମାନଚିତ୍ର ଦେଖୁଛୁ, ତାହା ତାଙ୍କ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ ପ୍ରୟାସର ପରିଣାମ।
କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଆହ୍ୱାନର ସମାଧାନ କରିଥିଲେ-ଯେଉଁଥିରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ଜୁନାଗଡ଼ର ଏକୀକରଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା। ଭୋପାଳ, କାଠିଆୱାର, ଟ୍ରାଭାଙ୍କୋର କିମ୍ବା ଯୋଧପୁର ହେଉ, ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଦୃଢତାର ସହ ସମାଧାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏପରିକି ଭାରତୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ଏକ କରିଡର ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରୟାସକୁ ବିଫଳ କରିଥିଲେ।