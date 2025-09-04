ଚେନ୍ନାଇ: ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ତାମିଲନାଡୁ ରାଜନୀତିରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ଟିଟିଭି ଦିନାକରନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଆମ୍ମା ମକ୍କଲ ମୁନେତ୍ର କାଡ଼ଗମ (ଏଏମଏମକେ) ବୁଧବାର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଜାତୀୟ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମେଣ୍ଟରୁ ଅଲଗା ହେବାର ଘୋଷଣା କରିଛି। ଦିନାକରନ ବିଜେପି ଉପରେ ତାଙ୍କ ସହିତ 'ବିଶ୍ୱାସଘାତ' କରିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଦଳ ଆଉ ଏହି ମେଣ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ଏନଡିଏର ଅଂଶ ରହିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଏଏମଏମକେ ୨୦୨୪ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ୨ଟି ଆସନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ସଫଳ ହୋଇନଥିଲା। ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ତାମିଲନାଡୁରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ୨୦୨୬ ଏପ୍ରିଲ ଆଡକୁ ହୋଇପାରେ।
ଏଏମଏମକେ ୨୦୧୮ରେ ଟିଟିଭି ଦିନାକରନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା, ଯିଏ ପୂର୍ବରୁ ଏଆଇଏଡିଏମକେର ନେତା ଥିଲେ। ଏଆଇଏଡିଏମକେରୁ ବହିଷ୍କୃତ ହେବା ପରେ, ଦିନାକରନ ନିଜସ୍ୱ ଦଳ ଗଠନ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଜୟଲଳିତାଙ୍କ ଐତିହ୍ୟକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଉ ବୋଲି ଦାବି କରେ। ତେବେ ଦିନାକରନ କହିଛନ୍ତି, 'ଆମର ଦଳ ଏଏମଏମକେ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ଯେ ହୁଏତ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବସିଥିବା ଲୋକମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବେ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ସେପରି କିଛି ହୋଇନଥିଲା।'
ଦିନାକରନ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଭାବରେ କହିଥିଲେ, 'ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କାନ୍ଧରେ ବୋହି ଚାଲିବା ପାଇଁ ମୂର୍ଖ ନୁହଁ। ଆମେ ଅନେକ ମାସ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ ଯେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ କିଛି ଭଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ କିଛି ହେଉଥିବା ଦେଖୁନାହୁଁ।' ଦିନାକରନ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଦଳ ଏବେ ଏନଡିଏରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଲଗା ହେଉଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି, 'ଆମେ ଡିସେମ୍ବରରେ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ରଣନୀତି ଘୋଷଣା କରିବୁ।' ତଥାପି, ସେ ଏହି 'ବିଶ୍ୱାସଘାତ' ପଛରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ତାହା କହି ନାହାଁନ୍ତି। ତାମିଲନାଡୁରେ ଏନଡିଏରୁ ଅଲଗା ହେବାରେ ଏଏମଏମକେ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦଳ।