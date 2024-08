ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବର୍ଷାଦିନରେ ମଶାଙ୍କ ପ୍ରଜନନ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଅନୁକୂଳ ସମୟ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ସମୟରେ ମଶା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ବାରା ହେଉଥିବା ରୋଗ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଥାଏ।

ବର୍ଷା ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଦିନ ଠାରୁ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି।

ବିଏମସି (ବୃହନମୁମ୍ବାଇ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ପୋରେସନ୍) ଅନୁଯାୟୀ, ଜୁନ୍ ଏବଂ ଜୁଲାଇ ତୁଳନାରେ ଅଗଷ୍ଟ ପ୍ରଥମ ଦୁଇ ସପ୍ତାହରେ ଡେଙ୍ଗୁ, ଚିକନଗୁନିଆ ଏବଂ ଲେପ୍ଟୋସ୍ପାୟରୋସିସ୍ ରୋଗ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି।

With dengue on the rise in Mumbai, I’m trying to figure out how to acquire this miniature cannon, invented by a Chinese man, which can seek out & destroy mosquitoes!



An Iron Dome for your Home…



pic.twitter.com/js8sOdmDsd