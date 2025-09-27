ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ସେନା ଏହାର ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ଭାରତୀୟ ସେନାର ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଦ୍ରୁତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପୃଷ୍ଠରୁ ବାୟୁ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର (QRSAM) ଅନନ୍ତ ଶସ୍ତ୍ରକୁ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ (RFP) ଜାରି କରିଛି। ଏହା ସାମିଲ ହେବା ପରେ, ଟ୍ୟାଙ୍କ, ଯବାନଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ଯାନ (ଯେପରିକି ବିଏମପି), ଏବଂ ତୋପ ମଧ୍ୟ ବିପଦରୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ।
ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁର ସମୟରେ, ଭାରତୀୟ ସେନାର ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ଶତ୍ରୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଅଟଳ କାନ୍ଥ ପରି ଠିଆ ହୋଇ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି। ଅନନ୍ତ ଶସ୍ତ୍ର ସହିତ, ଏହି ପ୍ରାଚୀର ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ୧୦ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିମ୍ନରୁ ମଧ୍ୟମ ବାୟୁ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଭୂମି ସୈନ୍ୟ ଏବଂ ଉପକରଣକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳଟି ହେଉଛି ସେହି ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁଠାରେ ଶତ୍ରୁ ବିମାନ, ହେଲିକପ୍ଟର ଏବଂ ଡ୍ରୋନ୍ ସେନା ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି।
ଅନନ୍ତ ଶସ୍ତ୍ର QRSAM ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଏବଂ ଗର୍ବିତ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ। ଡିଆରଡିଓ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱଦେଶୀ ଭାବରେ ବିକଶିତ, ଅନନ୍ତ ଶସ୍ତ୍ର ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଏବଂ ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। ଏହା ସେନାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ମୋବାଇଲ୍ ୟୁନିଟ୍ ଏବଂ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହା କେବଳ ଏକ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ଭାରତର ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଆତ୍ମନିର୍ଭରତାର ପ୍ରତୀକ।
ଏହା ୩୦-୪୦ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ବିପଦକୁ ନଷ୍ଟ କରେ, ୬-୧୦ କିଲୋମିଟର ଉଚ୍ଚତାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରେ, ଯେଉଁଥିରେ ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନ, ହେଲିକପ୍ଟର, ଡ୍ରୋନ୍, ରକେଟ୍ ଏବଂ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।