ଢାକା : ବାଂଲାଦେଶର ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ​​ଭୋଟ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ, ମୌଲଭି ବଜାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ଯୁବକ ରତନ ସାହୁକାରଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଚମ୍ପାର ଅଞ୍ଚଳର ଚା ବଗିଚାରେ ୨୮ ବର୍ଷୀୟ ରତନଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିଥିଲା। ରତନ ଜଣେ ଚା ବଗିଚା କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ। ହାତ ଓ ଗୋଡ ରଶିରେ ବନ୍ଧାହୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଶରୀରର ଗଭୀର କ୍ଷତରୁ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେଉଥିଲା। ଯାହା ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବନ୍ଧକ ରଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଇଥିଲା।

ରତନଙ୍କ ସହକର୍ମୀମାନେ ସନ୍ଦେହ କରିଛନ୍ତି, ଏହା ଏକ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ହତ୍ୟା। ପୁଲିସ ମୃତଦେହକୁ ଜବତ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଘଟଣାଟି ନିର୍ବାଚନ ହିଂସା ସହିତ ଜଡିତ କି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶତ୍ରୁତା ସହିତ ଜଡିତ ସେନେଇ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ଶରୀରରେ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ର ଦ୍ବାରା ଆଘାତର ଚିହ୍ନ ।ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ଓ ରତନଙ୍କ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ କ୍ଷତବିକ୍ଷତ କରାଯାଇଥିଲା।
ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଉଠିଛି ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ

ନିର୍ବାଚନ ଓ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଯାଉଛି, କାରଣ ଭୋଟ ଦେବାର ମାତ୍ର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଘଟିଥିବା ଏହି ଘଟଣା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। ପୁଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ଭୋଟରଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିବା ପାଇଁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଛି। ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ ହସିନାଙ୍କ କ୍ଷମତାଚ୍ୟୁତ ହେବା ପରେ ବାଂଲାଦେଶରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ, ବିଶେଷକରି ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହିଂସା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।