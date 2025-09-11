ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ଦଳର ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବୁଧବାର, ୧୦ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ (UAE)କୁ ପରାସ୍ତ କରି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏସିଆ କପ୍ରେ ପ୍ରଥମ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ବିଜୟ ପରେ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସମୀକ୍ଷା କରିବା ସମୟରେ, ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ ଅଶ୍ୱିନ ତାଙ୍କ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଅଶ୍ୱିନ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେବେଠାରୁ ସେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେବେଠାରୁ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହଙ୍କୁ ଦଳ ପାଇଁ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉନାହିଁ।
ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ ଅଶ୍ୱିନ ତାଙ୍କ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ 'ଏହା ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଯେ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହଙ୍କୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା କିଛି ନୂଆ ନୁହେଁ। ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର କୋଚିଂ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଦିନଠାରୁ ଏହା ଚାଲିଛି। ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ ସମଗ୍ର ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫିରେ ଗୋଟିଏ ବି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ନାହାଁନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଯେ ଦୁବାଇର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବିଚାର କରି ସେ ସ୍ପିନରମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ଗମ୍ଭୀର କେକେଆର (କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ) ପାଇଁ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବା ପରେ ମଧ୍ୟ, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସ୍ପିନରମାନଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ।
ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ ଅଶ୍ୱିନ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏକ ଭଲ ଦଳ ବିପକ୍ଷରେ କାମ କରିବ। ଏହା ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଅର୍ଶଦୀପ ଜଣେ ଭଲ ଖେଳାଳି, ସେ ବିଶ୍ୱକପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏପରି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ଦଳରୁ ବାହାରେ ରଖିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ। ଅଶ୍ୱିନ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ଶିବମ୍ ଦୁବେ କିଛି ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏପରି ବୋଲିଂ ନୁହେଁ ଯାହା ଉପରେ ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଯିବି।