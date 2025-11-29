ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପାକିସ୍ତାନର ସାମରିକ ବାହିନୀରେ ସମ୍ପ୍ରତି ଏକ ବଡ଼ ସାଂଗଠନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଅସୀମ ମୁନିରଙ୍କୁ ଅସୀମ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, ତାଙ୍କୁ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀ (CDF) ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନର ସେନା, ନୌସେନା ଏବଂ ବାୟୁସେନାର ମୁଖ୍ୟ କରିଛି। ଏହା ଅସୀମ ମୁନିରଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି କରିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ମୁନିରଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନର ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି।
ପାକିସ୍ତାନରେ ଏହି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅସୀମ ମୁନିରଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ପରେ, ଲୋକମାନେ ଭାରତର ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତରେ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର କିଏ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସିଧାସଳଖ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇପାରିବେ କି? ଏଥିପାଇଁ କ’ଣ ନିୟମ ଅଛି? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା...
ଭାରତର ପରମାଣୁ ନୀତି କ’ଣ?
ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ନଅଟି ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସମ୍ପନ୍ନ ଦେଶ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ତଥାପି, ଭାରତର ପରମାଣୁ ନୀତି ଅନ୍ୟ ଦେଶଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ଭାରତର ମତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଏହା କୌଣସି ଦେଶ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକଠାରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ବିକଶିତ କରିଛି। ତେଣୁ, ଭାରତ କେବେବି କୌଣସି ଦେଶ ଉପରେ ପରମାଣୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବ ନାହିଁ; ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, ଭାରତ "ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟବହାର ନକରିବା" ନୀତି ଅନୁସରଣ କରେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ପରମାଣୁ ଆକ୍ରମଣର ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ନହୁଏ, ଭାରତ ଏହି ଅସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବ ନାହିଁ।
ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରକୁ କିଏ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ?
ପ୍ରଥମେ, ବୁଝନ୍ତୁ ଯେ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ଲଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ରିମୋଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ନାହିଁ। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଭାରତରେ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୁଏ ନାହିଁ; ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଏକାକୀ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିୟମ ଏବଂ ନିୟମାବଳୀ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଭାରତରେ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପର୍କରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରମାଣୁ କମାଣ୍ଡ ପ୍ରାଧିକରଣ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରାଧିକରଣ ଦୁଇଟି ଅଂଶ ନେଇ ଗଠିତ: ରାଜନୈତିକ ପରିଷଦ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ପରିଷଦ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାଜନୈତିକ ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରାଯାଏ, ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା (NSA) କରନ୍ତି। ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇପାରିବ।