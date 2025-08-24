ତିରୁବନନ୍ତପୁରମ: କେରଳର ରାଜଧାନୀ ତିରୁବନନ୍ତପୁରମରେ ଆଜି ଏକ ଲୋମହର୍ଷକ ଘଟଣା ଘଟିଛି | ବାସ୍ତବରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ମେସେଜ ପଠାଇଥିବାରୁ ଚାରି ଜଣ ଲୋକ ଜଣେ ୫୨ ବର୍ଷୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ଏହି ମାମଲାରେ ସମସ୍ତ ଚାରି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ପୋଲିସ ଅନୁଯାୟୀ, ଘଟଣାଟି ଶନିବାର ତିରୁଭଲ୍ଲମର ଜୁଜାମୁକ୍କୁରେ ଘଟିଥିଲା। ପୀଡିତ ରହିମ (୫୨) ଗତ ତିନି ବର୍ଷ ଧରି ଜଣେ ୧୭ ବର୍ଷୀୟ ଝିଅକୁ ଜାଣିଥିଲେ। ଉଭୟ ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ କ୍ଲବ ସହିତ ଜଡିତ ଥିଲେ ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ କଥା ହେଉଥିଲେ।
ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ, ଝିଅଟିର ସମ୍ପର୍କୀୟ ମନୋଜ ତାଙ୍କୁ ରହିମଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଥିବାର ଦେଖିଥିଲେ। ଏହା ପରେ, ମନୋଜ ଝିଅଟିର ଫୋନରୁ ଏକ ମେସେଜ ପଠାଇ ଶନିବାର ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ରହିମଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ କହିଥିଲେ। ରହିମ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ, ମନୋଜ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ - ମନୁ, ଅର୍ଜୁନ ଏବଂ ଅଜିତ ତାଙ୍କୁ ବାଡ଼ିରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଆକ୍ରମଣରେ ରହିମଙ୍କର ଡାହାଣ ହାତ ଏବଂ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଓ କାନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଗମ୍ଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା।
ଏଫଆଇଆର ଅନୁଯାୟୀ, ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ରହିମଙ୍କ ସ୍କୁଟି ଏବଂ ୨୯୦୦୦ ଟଙ୍କା ଥିବା ଏକ ବ୍ୟାଗ ମଧ୍ୟ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିଲେ। ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ରହିମଙ୍କୁ ତିରୁବନନ୍ତପୁରମ ମେଡିକାଲ କଲେଜକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ତିରୁଭଲ୍ଲମ ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ଶନିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଭିଥୁରା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଚାରି ଅଭିଯୁକ୍ତ - ମନୋଜ, ମନୁ, ଅର୍ଜୁନ ଏବଂ ଅଜିତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ପୋଲିସ ରହିମଙ୍କର ସ୍କୁଟି ଏବଂ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛି।