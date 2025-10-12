ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଆଜମ ଖାନ ସୀତାପୁର ଜେଲରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପରଠାରୁ ଖବରର ଶିରୋନାମାରେ ଅଛନ୍ତି। ରାମପୁରରେ ରହୁଥିବା ଆଜମ ଖାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପରିଦର୍ଶକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ପରିଦର୍ଶକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ, ସରକାରଙ୍କ ଗୃହ ବିଭାଗ ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କରିଛି। ତାଙ୍କୁ ୱାଇ-ବର୍ଗ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯିବ।

ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଏବଂ ରାମପୁର ଏସପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ, ଶନିବାରଠାରୁ ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଜଣେ ଗାର୍ଡ ଏବଂ ଜଣେ ଗନର୍ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଆଜମ ଖାନଙ୍କୁ ୱାଇ-ବର୍ଗ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ପରେ, ବିଧାନସଭାରେ ତାଙ୍କର ସଦସ୍ୟତା ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜମ ଖାନ ରାମପୁରରୁ ଦଶ ଥର ବିଧାୟକ, ଲୋକସଭା ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ବିଧାନସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ରାଜନୀତିରେ ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ନେତା ଭାବରେ ବିବେଚିତ ଆଜମ ଖାନଙ୍କୁ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ ମଧ୍ୟ ଭେଟିବାକୁ ଆସିଥିଲେ।

 ୱାଇ ବର୍ଗର ସୁରକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆଠରୁ ଦଶ କିମ୍ବା ଏଗାର ଜଣ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ମିଳିଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ କିମ୍ବା ଦୁଇଜଣ କମାଣ୍ଡୋ ଏବଂ ଦୁଇଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ (PSO) ସାମିଲ ଥାଆନ୍ତି। ଏହି ସୁରକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଏକ ବିପଦ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଆଧାରରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ। କିଛି ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବାସଭବନରେ ନିୟୋଜିତ ହୁଅନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ତିନୋଟି ସିଫ୍ଟରେ ସୁରକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି। ୱାଇ ବର୍ଗ ହେଉଛି ଭାରତରେ ତୃତୀୟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରର ସୁରକ୍ଷା ।