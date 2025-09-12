ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଯେଉଁ ବୟସରେ ଘରେ ବସି ରହିବା କଥା, ଯେଉଁ ବୟସରେ ଘରେ ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କୁ ଖେଳାଇବା କଥା ସେହି ବୟସରେ ପାଣିରେ ନିଜ ସନ୍ତରଣର ଯାଦୁ ଦେଖାନ୍ତି ଏହି ଜେଜେମା | ବୟସ ୮୦ ଛୁଇଁଲାଣି ସତ ହେଲେ ଏବେ ବି ଜୋସ ସେମିତି ଅଛି | ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ବାବଦରେ କହିବୁ ଯିଏ ରେକର୍ଡ ପରେ ରେକର୍ଡ କରିଚାଲିଛନ୍ତି | ଗୁଜୁରାଟର ସୁରତରେ ରହୁଥିବା ବକୁଲାବେନ୍ ପଟେଲ୍ ପିଲାଟିଦିନରୁ ସନ୍ତରଣ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲେ ହେଲେ କମ୍ ବୟସରେ ତାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲେ | ପରେ ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଅନେକ କଷ୍ଟରେ ବଢ଼ିଥିଲେ | ପରେ ସେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କର ବିବାହ କରିଦିଆଗଲା | ଏହା ପରେ ସଂସାରର ବୋଝରେ ବକୁଲା ଏମିତି ସନ୍ତୁଳି ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଯେ ନିଜ ସ୍ବପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ।

Advertisment

୧୯୯୪ ମସିହାରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଏକାକୀ ହୋଇଗଲେ, ତାଙ୍କ ନାତିନାତୁଣୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ | ବକୁଲାବେନ୍ ପ୍ରତିଦିନ ତାଙ୍କ ନାତି ଏବଂ ନାତୁଣୀଙ୍କୁ ସ୍କୁଲରୁ ଛାଡ଼ି ଆସୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ, ଜେଜେମା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ୍ରୀଡାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଦେଖିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପିଲାଦିନର ସ୍ୱପ୍ନ ପୁନର୍ଜୀବିତ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ନାତିନାତୁଣୀଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରେରଣା ନେଇ, ବକୁଲାବେନ୍ ମଧ୍ୟ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ୫୯ ବର୍ଷ ବୟସରେ, ସେ ପହଁରିବାରେ ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇ ଏଥିପାଇଁ ତାଲିମ ନେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଯଦିଓ ଏହି ବୟସରେ ପହଁରା ଶିଖିବା ସାଧାରଣ ନଥିଲା; ତାଙ୍କ ଏକାଡେମୀରେ ତାଙ୍କ ବୟସର କେହି ନଥିଲେ; କିନ୍ତୁ ବକୁଲାବେନ୍ ଏହା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ନକରି ଶିଖିବା ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ଆଜି ତାଙ୍କର ବୟସ ୮୦ ବର୍ଷ ଏବଂ ସେ ୧୬ଟି ଦେଶରେ ଆୟୋଜିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପହଁରିଛନ୍ତି।

 ସେ ଜାତୀୟ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ୫୦୦ ରୁ ଅଧିକ ପଦକ ଏବଂ ଟ୍ରଫି ଜିତିଛନ୍ତି। ବକୁଲାବେନ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନୃତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଦକ୍ଷ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଭାରତନାଟ୍ୟମରେ ଏମଏ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ୭୫ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଅଢ଼େଇ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ମଞ୍ଚରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଲିମକା ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡସରେ ନିଜର ନାମ ପଞ୍ଜିକୃତ କରିଛନ୍ତି। ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ, ସେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ ୪ଟାରେ ଉଠି ପହଁରି ୫ କିଲୋମିଟର ଚାଲିଥାନ୍ତି। ବକୁଲାବେନ ମାରାଥନ, ଯୋଗ ଏବଂ ସାଇକେଲିଂ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଘର କାମ ହେଉ କିମ୍ବା ବାହାର କାମ, ଏହି ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସବୁକିଛି ନିଜେ କରନ୍ତି। ଆଜି ସେ ତାଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଯେ ସେ ଆଦୌ ଏକୁଟିଆ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ନାହିଁ।