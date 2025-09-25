ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦ ଜାରି ରହିଛି। ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏସିଆ କପ୍ ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ସାତ ୱିକେଟ୍ରେ ଏବଂ ସୁପର ୪ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଛଅ ୱିକେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା । ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୪ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ନେଇ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇସିସିରେ ଦୁଇଟି ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଥିଲା, ଯାହା ପରେ ମ୍ୟାଚ୍ ରେଫରି ରିଚି ରିଚାର୍ଡସନ୍ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକଙ୍କଠାରୁ ଜବାବ ମାଗିଛନ୍ତି।
ଅନ୍ୟପଟେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୧ରେ ସୁପର ୪ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସାହିବଜାଦା ଫରହାନ୍ ଏବଂ ହାରିସ୍ ରୌଫ୍ଙ୍କ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଅଶାଳୀନ ଆଚରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ମ୍ୟାଚ୍ ରେଫରି ଆଣ୍ଡି ପାଇକ୍ରଫ୍ଟଙ୍କଠାରୁ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛି। ଭାରତୀୟ ଦଳ ରୌଫ୍ ଏବଂ ଫରହାନ୍ଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଛି। ରବିବାର ମ୍ୟାଚ୍ରେ, ଫରହାନ୍ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ରେ "ବନ୍ଧୁକ ଫୁଟାଉଥିବା" ଭଳି ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍ଙ୍କ ୱିକେଟ୍ ନେବା ପରେ ହାରିସ୍ ରୌଫ୍ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଏବଂ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ଙ୍କ ସହ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଉପରେ ବିସିସିଆଇ କଡ଼ା ଆପତ୍ତି କରିଛି। ବିସିସିଆଇର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପଡ଼ିଆରେ ଏପରି ଆଚରଣ ବିଷୟରେ ଆଣ୍ଡି ପାଇକ୍ରଫ୍ଟଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛୁ ଏବଂ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛୁ। ପାଇକ୍ରଫ୍ଟଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ରୌଫ ଏବଂ ସାହିବଜାଦାଙ୍କର ଭିଡିଓ ଇମେଲରେ ସଂଲଗ୍ନ ଅଛି। ଅଭିଯୋଗରେ ସାହିବଜାଦାଙ୍କ ମ୍ୟାଚ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହା କେବଳ ଉତ୍ସବର ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥିଲା। "ମୁଁ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିବା ପରେ ଅଧିକ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ମୋ ମନରେ ଆସିଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଆଜି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ମୁଁ ଠିକ୍ ସେହିପରି କଲି। ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ଯେ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ କିପରି ନେବେ। ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରେ ନାହିଁ।"
ବିସିସିଆଇ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ସେ ଏହା ଜାଣିଶୁଣି କରିଥିଲେ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଅନୁତାପ ନାହିଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ପିସିବି ଆଇସିସିରେ ଦୁଇଟି ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଛି। ଟସ୍ ପରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଅଧିନାୟକ ସଲମାନ ଅଲି ଆଗାଙ୍କ ସହ ହାତ ନ ମିଳାଇବା ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ତାଙ୍କ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ନେଇ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି । ଏକ ଆଇସିସି କମିଟି ଏହି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକର ତଦନ୍ତ କରିଥିଲା। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ପୂର୍ବରୁ ମ୍ୟାଚ୍ ରେଫରି ଆଣ୍ଡି ପାଇକ୍ରଫ୍ଟଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଦାବିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ପାକିସ୍ତାନ ୟୁଏଇ ବିପକ୍ଷ ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲା।