ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆଜି ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି | ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଭୋଟଗ୍ରହଣ ନଭେମ୍ବର ୬ ତାରିଖରେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଭୋଟଗ୍ରହଣ ନଭେମ୍ବର ୧୧ ତାରିଖରେ ହେବ। ୧୪ ତାରିଖରେ ଭୋଟଗଣନା କରାଯିବ। ତେବେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ବିହାରରେ ଗତ ୨୦ ବର୍ଷ ଧରି ହୋଇଥିବା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ କେତେ ଗୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହୋଇଥିଲା? ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେବାବଦରେ କହିବୁ |
୨୦୦୫ ମସିହାର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୩ରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ବିହାରରେ ନିର୍ବାଚନ ଚାରିଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଫଳାଫଳ ୨୨ ନଭେମ୍ବର ୨୦୦୫ରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ୨୪ ନଭେମ୍ବର ୨୦୦୫ରେ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ | ୨୦୧୦ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ, ଛଅଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଫଳାଫଳ ୨୪ ନଭେମ୍ବର ୨୦୧୦ରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା।
୨୦୧୫ରେ, ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ୯ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ପାଞ୍ଚଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଫଳାଫଳ ୮ ନଭେମ୍ବର ୨୦୧୫ରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ୨୦୨୦ରେ, ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ୨୫ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ତିନୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଫଳାଫଳ ୧୦ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୦ରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା।