ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ପିଡ଼ବ୍ଲ୍ୟୁଡି ମନ୍ତ୍ରୀ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ସିଂହ ପୁଣି ଥରେ ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବିବାହ ରୀତିନୀତି ୨୨ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସେ ପଞ୍ଜାବର ଅମ୍ରିନ୍ କୌରଙ୍କୁ ବିବାହ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଉତ୍ସବ ଅମ୍ରିନ୍ଙ୍କ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ବାସଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ, ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ସିଂହ ନବବଧୂଙ୍କ ସହିତ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରୁ ସିମଲା ଫେରିବେ ଏବଂ ବିବାହ ହଲି ଲଜ୍ରେ ହେବ।
ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ର ସେକ୍ଟର ୨ ନିବାସୀ ଅମ୍ରିନ୍ କୌର ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ର ପଞ୍ଜାବ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସାଇକୋଲୋଜିର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ଥିବାବେଳେ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ସିଂହ ପ୍ରାୟତଃ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ଆସୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ସେ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଅମ୍ରିନ୍ କୌରଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁତା ହୋଇଥିଲା । ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଛଅ ଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ବୀରଭଦ୍ର ସିଂହଙ୍କ ପୁଅ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ସିଂହଙ୍କର ଏହା ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ।
ତାଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ୮ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୧୯ରେ ସୁଦର୍ଶନାଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଛାଡପତ୍ର ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଛାଡପତ୍ର ପରେ, ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ସିଂହ ପୁନଃବିବାହ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ସିଂହ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ସରକାରରେ ପିଡ଼ବ୍ଲ୍ୟୁଡି ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବାବେଳେ ସେ ୨୦୨୪ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଧ୍ୟ ଲଢ଼ିଥିଲେ। କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତାଙ୍କୁ ମଣ୍ଡି ଆସନରେ କଙ୍ଗନା ରାଣାୱତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ହାରି ଯାଇଥିଲେ।