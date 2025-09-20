ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ନବରାତ୍ରି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ଏହି ସମୟରେ, ନବରାତ୍ରି ସମୟରେ ଆମିଷ ଖାଦ୍ୟ ନିଷେଧ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦାବି ଉଠିଛି। ବିଜେପି ବିଧାୟକ କର୍ଣ୍ଣେଲ ସିଂହ ଡୋମିନୋସ, ମ୍ୟାକଡୋନାଲ୍ଡ ଏବଂ କେଏଫସିର ଆଞ୍ଚଳିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ନବରାତ୍ରି ସମୟରେ ଆମିଷ ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ ନକରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। କର୍ଣ୍ଣେଲ ସିଂହ ଶାକୁର ବସ୍ତି ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ବିଜେପି ବିଧାୟକ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶାରଦୀୟ ନବରାତ୍ରି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୨ ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି।
ନବରାତ୍ରି ଏବଂ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପର୍ବ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ରଖେ। ନବରାତ୍ରି ସମୟରେ ପବିତ୍ରତା ଏବଂ ଭକ୍ତିର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉଲ୍ଲେଖ କରି, ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଆମିଷ ଖାଦ୍ୟ ନିଷେଧ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରି ଏକ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। କେଏଫସି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଷ୍ଟୋରର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଲେଖିଥିବା ଚିଠିରେ, ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନବରାତ୍ରିର ପବିତ୍ର ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।
ନବରାତ୍ରିର ନଅ ଦିନର ଅବଧିରେ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୨ରୁ ଅକ୍ଟୋବର ୨ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆଉଟଲେଟଗୁଡ଼ିକରେ ଆମିଷ ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିବା ଉଚିତ। ଧାର୍ମିକ ଭାବନାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ସହିତ ସାମାଜିକ ସଦ୍ଭାବନା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ।" ସେ ଆହୁରି ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, "ଆପଣ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାର ସହିତ ଏହି ଅନୁରୋଧ ଉପରେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଏବଂ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ, ଧାର୍ମିକ ପରମ୍ପରା ଏବଂ ଭାବନାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେ।"