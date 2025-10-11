ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ପଶ୍ଚିମ ବର୍ଦ୍ଧମାନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଣେ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣା ରାଜନୈତିକ ବିତର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (ବିଜେପି) ମହିଳା ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି। ବିଜେପି ନେତାମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି | ବିଜେପି ନେତା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁକାନ୍ତ ମଜୁମଦାର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ "ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀ ଏବଂ ଅପରାଧୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଠିକଣାରେ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି।" ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଆରଜି କର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଜଣେ ମହିଳା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ, ଦୁର୍ଗାପୁରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି।
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କ୍ୟାମ୍ପସରୁ ବାହାରକୁ ନେଇ ନିକଟସ୍ଥ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରାଯାଇଥିଲା। ମଜୁମଦାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ "ବିଫଳ ଏବଂ ଆଇନହୀନ ଶାସନ" ଅଧୀନରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ପାଲଟିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗାଁରୁ ସହର, ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ସୁରକ୍ଷା ନାହିଁ। ତୁଷ୍ଟୀକରଣ ନୀତି ଯୋଗୁଁ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ପଙ୍ଗୁ ହୋଇଯାଇଛି । ବିଜେପି ନେତା ଅମିତ ମାଲବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୁର୍ଗାପୁରର ଘଟଣା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରୋଧର ଲହରୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସେ ଦୁର୍ଗାପୁରରେ ମମତା ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଉଥିବା ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ମାଲବ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଇକ୍ୟୁ ସିଟି ମେଡିକାଲ କଲେଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କିଛି ଯୁବକ ନିକଟସ୍ଥ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗଣବଳାତ୍କାର କରିଥିଲେ।
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ନୃଶଂସ ଅପରାଧ ସମଗ୍ର ଦୁର୍ଗାପୁରରେ ବ୍ୟାପକ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ଲୋକମାନେ ଶୀଘ୍ର ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାର ବାରମ୍ବାର ବିଫଳତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପୋଲିସକୁ ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କରିବା ଉଚିତ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ।