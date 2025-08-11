ବଲୁଚିସ୍ତାନ: ପାକିସ୍ତାନର ଜାଫର ଏକ୍ସପ୍ରେସ ପୁଣିଥରେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଛି। ଟ୍ରେନରେ ଏକ ବଡ଼ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଛି । ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ବଲୁଚିସ୍ତାନର ମସ୍ତୁଙ୍ଗ ଜିଲ୍ଲାରେ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଜାଫର ଏକ୍ସପ୍ରେସର ୬ଟି ବଗି ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଡନ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ରବିବାର ଜାଫର ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ତଥାପି, ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କୌଣସି ମୃତାହତଙ୍କ ଖବର ନାହିଁ।
ପ୍ରକୃତରେ ରବିବାର, କ୍ୱେଟାରୁ ପେଶାୱାର ଯାଉଥିବା ଜାଫର ଏକ୍ସପ୍ରେସ ମସ୍ତୁଙ୍ଗର ସ୍ପେଜେନ୍ଡ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଟ୍ରେନରେ ପ୍ରାୟ ୩୫୦ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ। ତା'ପରେ ହଠାତ୍ ଏକ ଜୋରଦାର ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଟ୍ରେନରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଟ୍ରେନର ୬ଟି ବଗି ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇଥିଲା।
ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ନେଇ ପାକିସ୍ତାନୀ ରେଳ ଅଧିକାରୀ ମହମ୍ମଦ କାଶିଫ କହିଛନ୍ତି - ରେଳ ଟ୍ରାକରେ ଏକ ବୋମା ରଖାଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଜାଫର ଏକ୍ସପ୍ରେସ ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଗଲା, ସେତେବେଳେ ଏକ ଜୋରଦାର ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଟ୍ରେନର ୬ଟି ବଗି ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇଥିଲା। ତଥାପି, ଏହି ଘଟଣାରେ କୌଣସି ଜୀବନ କିମ୍ବା ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ। କାଶିଫଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, "ଘଟଣାର ଖବର ପାଇବା ମାତ୍ରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ କରାଯାଇଥିଲା।
ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ, ପାକିସ୍ତାନ ରେଳବାଇ ସମସ୍ତ ୩୫୦ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଟ୍ରେନ ଦ୍ୱାରା କ୍ୱେଟାରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲା | କାଶିଫ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ, ଜାଫର ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଏବଂ ବୋଲାନ ମେଲ୍ ଅଗଷ୍ଟ ୧୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ବୋଲାନ ୧୬ ଅଗଷ୍ଟରୁ କରାଚୀରୁ ଚଳାଚଳ କରିବ, ଯାହା ପରଦିନ କ୍ୱେଟାରେ ପହଞ୍ଚିବ।