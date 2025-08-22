ଲାହୋର: ପାକିସ୍ତାନର ସର୍ବବୃହତ ସହର କରାଚୀରେ ଗୁରୁବାର ଏକ ହୃଦୟବିଦାରକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା | ଯେତେବେଳେ ତାଜ ମେଡିକାଲ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନିକଟରେ ଏକ ଜନବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଗୋଦାମରେ ଏକ ବଡ଼ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଦୁଇ ଜଣ ଜୀବନ ହରାଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ୩୩ ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ ୨୦ ଜଣ ଆହତ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଜିନ୍ନା ପୋଷ୍ଟଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ମେଡିକାଲ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ୧୩ ଜଣ ଆହତଙ୍କୁ ସିଭିଲ୍ ହସ୍ପିଟାଲ କରାଚୀର ଟ୍ରମା ସେଣ୍ଟରକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ବିସ୍ଫୋରଣ ଏକ ତିନି ମହଲା କୋଠାର ବେସମେଣ୍ଟରେ ହୋଇଥିଲା। ପରିବାରଗୁଡ଼ିକ ଉପର ମହଲାରେ ରହୁଥିଲେ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ଯୋଗୁଁ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା, ତା’ପରେ ଜ୍ୱଳନଶୀଳ ପଦାର୍ଥ ଯୋଗୁଁ ଏକ ବଡ଼ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା। ବିସ୍ଫୋରଣ ଏତେ ତୀବ୍ର ଥିଲା ଯେ ତଳେ ପାର୍କିଂ ହୋଇଥିବା ଗାଡ଼ି ଉପରେ କଂକ୍ରିଟ୍ ଖଣ୍ଡ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କୋଠାଗୁଡ଼ିକର ଝରକା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା।