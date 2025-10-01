ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୨୦୨୫ ଏସିଆ କପ୍ ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ନିରନ୍ତର ବିବାଦରେ ଫସି ରହିଥିଲା। ପିସିବି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମୋହସିନ୍ ନକଭିଙ୍କ କାରଣରୁ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ ଟ୍ରଫି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କରିବା ହେଉ, ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରଶାସନର ବିଫଳତା ହେଉ, କିମ୍ବା ନକଭିଙ୍କ ଏସିଆ କପ୍ ଟ୍ରଫି ନେଇ ପଳାଇବା ହେଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ, ପୂର୍ବତନ ପାକିସ୍ତାନୀ କ୍ରିକେଟର ସଇଦ ଅଜମଲଙ୍କ ଏକ ପୁରୁଣା ବୟାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଛି।
ପ୍ରକୃତରେ, ଅଜମଲ କହିଥିଲେ ଯେ ୨୦୦୯ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବା ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳକୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ସରକାର ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଥିଲେ। ଇଂଲଣ୍ଡର ଲର୍ଡସରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଫାଇନାଲରେ ପାକିସ୍ତାନ ଟାଇଟଲ ଜିତିଥିଲା ଏବଂ ସମଗ୍ର ଦେଶ ଉତ୍ସବ ପାଳନରେ ଉଠୁଥିଲା। ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ୟୁସୁଫ୍ ରାଜା ଗିଲାନି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ୨୫ ଲକ୍ଷ ପାକିସ୍ତାନୀ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟନ କରିବାର ସମୟ ଆସିଲା, ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ଚେକ୍ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ପରେ ବାଉନ୍ସ ହୋଇଗଲା।
ଅଜମଲ ଏକ ପଡକାଷ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି, "ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ହୋଇଥିବା ଚେକ୍ ବାଉନ୍ସ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲି। ପରେ, ଯେତେବେଳେ ଖେଳାଳିମାନେ ଏହି ବିଷୟରେ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ (PCB) ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ଏବାବଦରେ କିଛି କହିବାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ପିସିବି କହିଥିଲା ଯେ ଏହା ଏକ ସରକାରୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଥିଲା, ବୋର୍ଡର ନୁହେଁ। ଶେଷରେ, ଖେଳାଳିମାନେ କେବଳ ଆଇସିସିରୁ ସିଧାସଳଖ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ପାଇଥିଲେ।"
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ସଇଦ ଅଜମଲ ସେହି ୨୦୦୯ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଜଣେ ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ୧୨ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଦଳର ବିଜୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ୟାରିୟରରେ, ଅଜମଲ ୩୫ଟି ଟେଷ୍ଟ, ୧୧୩ଟି ଦିନିକିଆ ଏବଂ ୬୪ଟି ଟି-20 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ମୋଟ ୪୪୭ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।