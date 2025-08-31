ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:ବହୁଜନ ସମାଜ ପାର୍ଟି (BSP) ବିହାରରେ ଆଗାମୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଜୋରଦାର କରିଛି। ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଏକ ବୈଠକରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ, ସାଂଗଠନିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ରଣନୀତି ଉପରେ ଗଭୀର ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବୈଠକରେ, ବିଏସପି ସୁପ୍ରିମୋ ମାୟାବତୀ ବିହାରରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ନିଜେ ଲଢ଼ିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭଣଜା ଆକାଶ ଆନନ୍ଦଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି।
ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ପର୍କରେ, ବିଏସପି ମୁଖ୍ୟ ମାୟାବତୀ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଲେଖିଛନ୍ତି - "ବରିଷ୍ଠ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଗତ ଦୁଇ ଦିନର ବୈଠକରେ, ବିହାର ବିଧାନସଭା ପାଇଁ ଆଗାମୀ କିଛି ମାସରେ ହେବାକୁ ଥିବା ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଏସପି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଚୟନ ସମେତ ଦଳର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପର୍କରେ ଗଭୀର ଆଲୋଚନା ଏବଂ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ, ନିଜସ୍ୱ ଶକ୍ତିରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦଳର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ରୂପରେଖ ମଧ୍ୟ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା।
ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାୟାବତୀ କହିଛନ୍ତି- "ଏହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଏସପି ପାର୍ଟି ମୁଖ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ମୋ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦାୟିତ୍ୱ ଦଳର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଂଯୋଜକ ଆକାଶ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂଯୋଜକ ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ରାମଜୀ ଗୌତମ ଏବଂ ବିଏସପି ବିହାର ରାଜ୍ୟ ୟୁନିଟକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ବିହାର ଏକ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ତେଣୁ, ସେଠାକାର ବର୍ତ୍ତମାନର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ବିଧାନସଭା ଆସନକୁ ତିନୋଟି ଜୋନରେ ବିଭକ୍ତ କରି ବରିଷ୍ଠ ଦଳର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପୃଥକ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି।"