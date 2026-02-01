ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରବିବାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବ୍ୟାପକ ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କରି ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସାମଗ୍ରିକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବଜେଟ୍ ୭.୮୫ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବବର୍ଷର ୬.୮୧ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଢେର ଅଧିକ। ବିଶେଷ କରି ଗତବର୍ଷ ଇସଲାମାବାଦ ସହିତ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଚୀନ୍ର ଦ୍ୱୈତ ବିପଦ ମଧ୍ୟରେ ସାମରିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ଆଧୁନିକୀକରଣ ଉପରେ ମୋଦୀ ସରକାରଙ୍କ ନିରନ୍ତର ଧ୍ୟାନର ଏହା ସଙ୍କେତ ଦେଉଛି। ତେବେ କୌତୂହଳର ବିଷୟ ହେଉଛି, ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ତାଙ୍କ ବଜେଟ୍ ଭାଷଣରେ କୌଣସି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ନୀତି ଘୋଷଣା କରିନାହାନ୍ତି।
ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପୁଞ୍ଜି ବ୍ୟୟରେ ତୀବ୍ର ବୃଦ୍ଧି, ଯାହା ଗତ ବର୍ଷ ଆବଣ୍ଟିତ ୧.୮୦ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ତୁଳନାରେ ୨୮% ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୨.୩୧ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବର୍ଦ୍ଧିତ ପୁଞ୍ଜି ବ୍ୟୟ ଉନ୍ନତ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀ ଅଧିଗ୍ରହଣ ଏବଂ ଘରୋଇ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉତ୍ପାଦନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ଧ୍ୟାନକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। ଗତ ମାସରେ ଭାରତ ଫ୍ରାନ୍ସରୁ ୧୧୪ଟି ରାଫେଲ ବିମାନ କିଣିବା ପାଇଁ ୩.୨୫ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଚୁକ୍ତିକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ୟୁନିଟ୍ଗୁଡ଼ିକର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କିମ୍ବା ମରାମତିରେ ବ୍ୟବହୃତ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଆମଦାନି ହେଉଥିବା କଞ୍ଚାମାଲ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ମୂଳ ସୀମା ଶୁଳ୍କ ଛାଡ଼ କରିଛନ୍ତି।
ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବଜେଟ୍ ବୃଦ୍ଧି: ଏହାର ଅର୍ଥ କ’ଣ?
ଗତ ଏକ ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବଜେଟ୍ ଉପରମୁହାଁ ପଥରେ ରହିଛି। ତେବେ, ଜିଡିପିର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବ୍ୟୟ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ହ୍ରାସ ପାଇଛି କିମ୍ବା ସ୍ଥିର ରହିଛି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ୨୦୨୫-୨୬ରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପାଇଁ ୬.୮୧ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆବଣ୍ଟନ ଜିଡିପିର ମାତ୍ର ୧.୯% ଥିଲା। ସେହି ତୁଳନାରେ, ଗତ ବର୍ଷ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଆବଣ୍ଟନ ଏହାର ଜିଡିପିର ୨.୩% ଥିଲା।
ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ମୋଟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବ୍ୟୟ ୨୦୧୫-୧୬ରେ ୨.୯୪ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ୨୦୨୫-୨୬ରେ ୭.୮୫ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଆଧୁନିକୀକରଣ ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଉଥିବା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପୁଞ୍ଜି ବ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି - ୨୦୧୫-୧୬ରେ ୮୩,୬୧୪ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ୨୦୨୫-୨୬ରେ ୨.୩୧ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବଜେଟ୍ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉତ୍ପାଦନରେ ସରକାରଙ୍କ ନିରନ୍ତର ‘ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ’ ଓ ‘ଆତ୍ମନିର୍ଭରତା’ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି। ଗତ ବର୍ଷର ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର ପରେ ଏହା ଜରୁରୀ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଯାହା ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଶକ୍ତି, ଆକାଶ ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ଓ ନାଗାସ୍ତ୍ର ଲୋଇଟରିଂ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ପରି ସ୍ୱଦେଶୀ ଉପକରଣର କ୍ଷମତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲା।
ବାସ୍ତବରେ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉତ୍ପାଦନ ରେକର୍ଡ ସ୍ତରକୁ ଛୁଇଁଥିବା ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଏହି ବିପୁଳ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପୁଞ୍ଜି ବ୍ୟୟ କରାଯାଇଛି। ୨୦୨୪-୨୫ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉତ୍ପାଦନ ୧.୫୪ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଛୁଇଁଛି। ୨୦୨୩-୨୪ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଉତ୍ପାଦନ ରେକର୍ଡ ୧.୨୭ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହା ୨୦୧୪-୧୫ରେ ଏନ୍ଡିଏ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ସମୟରେ ୪୬,୪୨୯ କୋଟି ଟଙ୍କା ତୁଳନାରେ ୧୭୪% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସରକାରୀ ତଥ୍ୟରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ୨୦୨୪-୨୫ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ରପ୍ତାନି ୨୩,୬୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସର୍ବକାଳୀନ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଫ୍ରାନ୍ସ ଏବଂ ଆର୍ମେନିଆ ଭଳି ଦେଶକୁ ବ୍ରହ୍ମୋସ୍ ସୁପରସୋନିକ୍ କ୍ରୁଜ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର, ଆକାଶ ସାମ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଓ ପିନାକା ମଲ୍ଟି-ବ୍ୟାରେଲ୍ ରକେଟ୍ ଲଞ୍ଚର୍ ରପ୍ତାନି କରାଯାଇଛି।