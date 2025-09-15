ରାୟଗଡ଼ା: ରାୟଗଡ଼ା- କୋରାପୁଟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବାରୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି I ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ ଗୋଲଡେନ ରକ ନାମକ ଏକ ଘରୋଇ ବସ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ୨୦ରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି I ରIଫକଣା ଛକ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି I
ସୂଚନାରୁ ଜଣାପଡିଛି ରାତିରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ବସଟି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଚକା ଗାତରେ ପଡ଼ି ବସର ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇଥିଲା ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଢଳି ଯାଇଥିଲା I ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତି ଯାଇଥିଲେ ୩୦ ରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ ।
ସମସ୍ତ ଆହତଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ଯ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଇଥିଲେI ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ବିପଦମୁକ୍ତ ଥିବା ମେଡିକାଲ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି I
ବସ୍ ଟି ଗୁଣୁପୁର ଠାରୁ ଜୟପୁର ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ୩୨୬ର ଦୁରବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି I ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଲେ ମଧ୍ୟ ଏନ ଏଚ ଆଇ କର୍ତୃପକ୍ଷ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି।