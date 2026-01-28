ୱାସିଂଟନ/ଓଟୱା: ଆମେରିକା ଓ କାନାଡା ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଛି। ଏହା ସ୍ୱିଜରଲାଣ୍ଡର ଡାଭୋସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୈତିକ ଫୋରମରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। କାନାଡା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାର୍କ କାର୍ନିଙ୍କ ଏକ ମନ୍ତବ୍ୟ ନେଇ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ମଞ୍ଚ ଉପରୁ ତାଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦୁଇ ନେତା ଫୋନ୍ ଯୋଗେ କଥା ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ କାର୍ନି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ, ସେ ଡାଭୋସରେ ଦେଇଥିବା ତାଙ୍କ ବିବୃତିରୁ ପଛକୁ ହଟି ନାହାନ୍ତି। ଫୋନ୍ କଲ୍ ପରେ ମାର୍କ କାର୍ନି କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଡାଭୋସରେ ଯାହା କହିଥିଲି ତାହା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି।
ମୁଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛି। ଆମେରିକାର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ବାଣିଜ୍ୟ ନୀତିର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କାନାଡା ନିଜର ନୂଆ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ଆମେରିକାର ଅର୍ଥ ସଚିବ ସ୍କଟ୍ ବେସାଣ୍ଟ ଏକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଦାବି କରିବା ପରେ କାର୍ନିଙ୍କ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ। ଅର୍ଥ ସଚିବ କହିଥିଲେ, ଫୋନ୍ କଲ୍ ସମୟରେ କାର୍ନି ତାଙ୍କର ଡାଭୋସ୍ ବକ୍ତବ୍ୟରୁ ଓହରି ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ବେସାଣ୍ଟଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, କାର୍ନି ତାଙ୍କ କଥାରୁ ଓହରି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ତେବେ କାର୍ନି ଏହାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି।
କାନାଡା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ୟୁକ୍ରେନ, ଭେନେଜୁଏଲା, ଆର୍କଟିକ ସୁରକ୍ଷା, କାନାଡା-ଚୀନ୍ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମା ଓ କାନାଡା-ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର-ମେକ୍ସିକୋ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମା ସମେତ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ସେ କହିଛନ୍ତି ଚୀନ୍ ସହିତ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମା ଉପରେ କାନାଡାର ରଣନୀତି ଓ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ।
ଟ୍ରମ୍ପ କାନାଡାକୁ ଶାନ୍ତି ବାହିନୀରୁ ବାହାର କଲେ
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ପିସ୍ ବୋର୍ଡରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ କାନାଡାର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଇ କାନାଡାକୁ ଶାନ୍ତି ବାହିନୀରୁ ବାହାର କରି ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଡାଭୋସରେ ମାର୍କ କାର୍ନିଙ୍କ ଭାଷଣର କିଛି ଦିନ ପରେ ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନାମ ନ ନେଇ ଆମେରିକାର ଟାରିଫ୍ ନୀତିକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ।
ଡାଭୋସରେ କ’ଣ କହିଥିଲେ କାର୍ନି?
ଡାଭୋସରେ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୈତିକ ଫୋରମକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି କାର୍ନି କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରମୁଖ ଶକ୍ତିର ଚାପକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱର ମଧ୍ୟମ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଆମେରିକା ଉପରେ ଏକ ପ୍ରଚ୍ଛଦ ଆକ୍ରମଣ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମହାଶକ୍ତିମାନେ ଏବେ ବାଣିଜ୍ୟକୁ ଏକ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଶୁଳ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅପବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଓ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳା ଦୁର୍ବଳତାର ଫାଇଦା ନେଉଛନ୍ତି।