ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମୁମ୍ବାଇରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମୟରେ ଅଧିକ ଭଡା ନେଇଥିବା ୧୪୭ ଜଣ କ୍ୟାବ୍ ଅପରେଟରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମୟରେ ଏହି ସମସ୍ତ ଲୋକ ଭଡାର ତିନିରୁ ଚାରି ଗୁଣ ଅଧିକ ଆଦାୟ କରିଥିଲେ। ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ବର୍ଷା ସମୟରେ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁକ୍ ହୋଇଥିବା କ୍ୟାବ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ଚାର୍ଜ କରିବାର ଏହା ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ନୁହେଁ। ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅନେକ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେଉଁଥିରେ କ୍ୟାବ୍ ବୁକିଂ ଆପ୍ ସାଧାରଣ ଅପେକ୍ଷା ଚାରି ଗୁଣ ଅଧିକ ଭଡା ଦେଖାଇଥିଲା। ଅନେକ ଲୋକ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଭଡା ଦେଇ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏପରି କିଛି ମାମଲା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ କ୍ୟାବ୍ ବୁକିଂ କରିବା ପରେ ଡ୍ରାଇଭର ଅଧିକ ଭଡା ଦାବି କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭଡା ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ ଅଧିକ ଭଡା ନେଉଥିବା ୧୪୭ ଜଣ ଅପରେଟରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି।
ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ସରନାଇକ ଅଧିକ ଭଡା ନେଉଥିବା କ୍ୟାବ୍ ଅପରେଟରଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋଟ ୧୪୭ ଅପରେଟରଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରୁ ୩୬ ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ଭଡା ଆଦାୟ କରିଥିବା ଦୋଷୀ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ସାଧାରଣତଃ ଭଡ଼ା ପାଇଁ ୨୦୦ ଟଙ୍କା ନେଉଥିବା କ୍ୟାବ୍ ସେବାଗୁଡ଼ିକ ୬୦୦-୮୦୦ ଟଙ୍କା ଦାବି କରିଥିଲେ। ପ୍ରତାପ ସରନାଇକ ମୋଟର ପରିବହନ ବିଭାଗକୁ ଏପରି କ୍ୟାବ୍ ସେବା ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଏହି ବିଷୟରେ ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ କମିଶନର ଦେବେନ ଭାରତୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସାଇବର ସେଲ୍ କୁ ବେଆଇନ ଭଡ଼ା ନେଉଥିବା ଆପ୍-ଭିତ୍ତିକ ଟ୍ୟାକ୍ସି ସେବାଗୁଡ଼ିକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ।
ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ମୁମ୍ବାଇରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ରାସ୍ତାରେ ପାଣି ଜମି ରହିବା ଯୋଗୁଁ ବସ୍ ସେବା ଗୁରୁତର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଲମ୍ବା ଜାମ୍ ହୋଇଥିଲା। ଟ୍ରାକରେ ପାଣି ଜମି ରହିବା ଯୋଗୁଁ ମୁମ୍ବାଇର ଜୀବନରେଖା କୁହାଯାଉଥିବା ଲୋକାଲ ଟ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା।