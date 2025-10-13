ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଧ୍ୟରେ, ଚାକିରି ପାଇଁ ଜମି ମାମଲାରେ ଆରଜେଡିର ସମସ୍ୟା ବଢିଛି | ବାସ୍ତବରେ ଆଜି ରାଉଜ୍ ଆଭେନ୍ୟୁ କୋର୍ଟ ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦ ଯାଦବ ଏବଂ ବିହାରର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଚାର୍ଜଫ୍ରେମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି | ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ଏବେ ଏହି ମାମଲାରେ ବିଚାରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। କୋର୍ଟ ଲାଲୁ ଯାଦବଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କର ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଏବଂ ଲାଲୁ ଯାଦବ, ରାବ୍ରି ଯାଦବ ଏବଂ ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ ସେମାନଙ୍କର ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ବିଚାରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ଏହି ସମୟରେ ରାବ୍ରି ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଏକ ମିଥ୍ୟା ମାମଲା। କୋର୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଦୁର୍ନୀତି ଲାଲୁ ଯାଦବଙ୍କ ଜ୍ଞାତରେ କରାଯାଇଥିଲା। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଏକ ବୃହତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ସାମିଲ ଥିଲେ। ଲାଲୁ ପରିବାର ଏହି ମାମଲାରୁ ଲାଭ ପାଇଥିଲେ। ଚୁକ୍ତିନାମା ବଦଳରେ, ରାବ୍ରି ଏବଂ ତେଜସ୍ୱୀ ବହୁତ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଜମି ପାଇଥିଲେ।
ଆରଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ଲାଲୁ ଯାଦବ କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହେବା ପାଇଁ ହ୍ୱିଲଚେୟାରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ରାବ୍ରୀ ଦେବୀ, ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ ଏବଂ ପ୍ରେମଚାନ୍ଦ ଗୁପ୍ତା ମଧ୍ୟ ଥିଲେ।
ଉଲ୍ଲେଖ ଥାଉ କି ସିବିଆଇର ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବକ ଯେତେବେଳେ ଲାଲୁ ଯାଦବ ସେତେବେଳେ ୟୁପିଏ ସରକାରରେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ୨୦୦୪ ରୁ ୨୦୦୯ ମଧ୍ୟରେ, ଗ୍ରୁପ ଡି ରେଳ ଚାକିରି ବଦଳରେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ କମ ମୂଲ୍ୟରେ ଲାଲୁ ପରିବାରକୁ ସେମାନଙ୍କର ଜମି କିମ୍ବା ସମ୍ପତ୍ତି ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମାମଲାରେ, ସିବିଆଇ ମେ ୨୦୨୨ରେ ଆରଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ଲାଲୁ ଯାଦବ, ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାବ୍ରୀ ଦେବୀ, ବିହାରର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ ଏବଂ ଲାଲୁଙ୍କ ଝିଅ ମୀସା ଭାରତୀଙ୍କ ସମେତ ୧୬ ଜଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିଥିଲା। ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଦାବି କରିଥିଲା ଯେ ପାଟନାରେ ଅନେକ ଜମି ଲାଲୁ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟତମ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ନାମରେ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ଲାଲୁ ଯାଦବ, ରାବ୍ରୀ ଯାଦବ, ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ, ବିନୟ କୋଚ୍ଚର, ବିଜୟ କୋଚ୍ଚର, ସରଳା ଗୁପ୍ତା, ଲାରା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟସ୍ ଏବଂ ପ୍ରେମ ଚାନ୍ଦ ଗୁପ୍ତା ଆଇଆରସିଟିସି ଦୁର୍ନୀତିରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଥିବା ବେଳେ ଲାଲୁ ଯାଦବ, ରାବ୍ରୀ ଯାଦବ, ତେଜସ୍ୱୀ, ମୀସା ଭାରତୀ, ତେଜ ପ୍ରତାପ, ହେମା ଯାଦବ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ଜମି ବଦଳରେ ଚାକିରି ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି।