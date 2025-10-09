ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତ ବ୍ୟୁରୋ (ସିବିଆଇ) "ଅପରେସନ୍ HAECHI-VI" ରେ ବଡ ସଫଳତା ପାଇଛି | ଏହି ଅଭିଯାନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ସାଇବର-ଆଧାରିତ ଆର୍ଥିକ ଅପରାଧ ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ଠକେଇ ରାକେଟକୁ ରୋକିବା। ଏହି ଅଭିଯାନରେ, ସିବିଆଇ, ଆମେରିକାର ଏଫବିଆଇ ଏବଂ ଜର୍ମାନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ସହଯୋଗ କରିଥିଲା।
ଏହି ଅଭିଯାନ ସମୟରେ, ସିବିଆଇ ଆଠ ଜଣ ସାଇବର ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ଏବଂ ୪୫ ଜଣ ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲା ଯେଉଁମାନେ ନାବାଳିକାମାନଙ୍କ ସହିତ ଜଡିତ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅନଲାଇନ୍ ଠକେଇ ଏବଂ ଅଶ୍ଳୀଳ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ । ସିବିଆଇ ଦଳ ଏହି ଅପରାଧୀମାନଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୫୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନଗଦ ଜବତ କରିଥିଲା ଏବଂ ୩୦ଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଫ୍ରିଜ୍ କରିଥିଲା।
ଏଫବିଆଇରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଆଧାରରେ, ସିବିଆଇ ଦୁଇ ଜଣ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ଯେଉଁମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ନାବାଳିକା ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଚିତ୍ର ଏବଂ ଭିଡିଓ ମାଗିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ, ସିବିଆଇ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଅମୃତସରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ନକଲି ଟେକ୍ ସପୋର୍ଟ କଲ୍ ସେଣ୍ଟରଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଚଢାଉ କରିଥିଲା ଯେଉଁମାନେ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ସହାୟତା ଆଳରେ ଆମେରିକୀୟ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଠକୁଥିଲେ।
ଜର୍ମାନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କଠାରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଆଧାରରେ, ସିଲିଗୁଡି (ଦାର୍ଜିଲିଂ)ରେ ଆଉ ଏକ ନକଲି କଲ୍ ସେଣ୍ଟରର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହୋଇଛି ଯାହା ଜର୍ମାନ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଅନଲାଇନରେ ଠକେଇ କରିବାରେ ଜଡିତ ଥିଲା। ସିବିଆଇ ଅନୁଯାୟୀ, ଏପରି ସାଇବର ଗ୍ୟାଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଘରୋଇ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସାଧାରଣ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଇଣ୍ଟରପୋଲ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଦେଶୀ ଏଜେନ୍ସି ସହିତ ମିଳିତ ଭାବରେ କରାଯାଇଥିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସାଇବର ଅପରାଧ ନେଟୱାର୍କକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି।