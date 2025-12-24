ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆରାବଳୀ ପର୍ବତମାଳାରେ ଚାଲିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା-ବିତର୍କ ମଧ୍ୟରେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆରାବଳୀ ପର୍ବତମାଳାରେ ନୂତନ ଖଣି ଲିଜକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ରାଜସ୍ଥାନ, ହରିୟାଣା ଏବଂ ଗୁଜରାଟର ମୁଖ୍ୟ ସଚିବମାନଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି କହିଛି ଯେ ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ନୂତନ ଖଣି ଲିଜ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଆରାବଳୀ ପର୍ବତମାଳାରେ ନୂତନ ଖଣି ଲିଜ୍ ପ୍ରଦାନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜୈବ ବିବିଧତା ସଂରକ୍ଷଣରେ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି, ସରକାର ଆରାବଳୀ ପର୍ବତମାଳାର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଆରାବଳୀ ପର୍ବତମାଳାରେ ଚାଲିଥିବା ଖଣି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି।
କେନ୍ଦ୍ର ପରିବେଶ, ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ ଏହି ନିଷେଧ ସମଗ୍ର ଆରାବଳୀ ପର୍ବତମାଳାରେ ସମାନ ଭାବରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏହି ପର୍ବତମାଳାର ଅଖଣ୍ଡତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଭାରତୀୟ ବନ ଗବେଷଣା ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ (ICFRE) କୁ ଆରାବଲି ଅଞ୍ଚଳର ଅତିରିକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ଯେଉଁଠାରେ ଖଣି ଖନନ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯିବା ଉଚିତ।
ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ-ଆଧାରିତ ଖଣି ପରିଚାଳନା ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଯୋଜନା ପରିବେଶଗତ ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ପରିବେଶଗତ ସ୍ଥିରତା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବ, ଏବଂ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ-ସଙ୍କଟପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବ।