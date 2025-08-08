ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଲୋକସଭାରେ ଆୟକର ବିଲ୍ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଇଛନ୍ତି। ସରକାର ଏବେ ଏହା ସ୍ଥାନରେ ଏକ ନୂତନ ବିଲ୍ ଆଣିବେ। ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୫ ରେ ଲୋକସଭାରେ ଏହା ଉପସ୍ଥାପିତ ହେବା ପରେ, ଏହାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କମିଟିକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ସିଲେକ୍ଟ କମିଟିର ସମସ୍ତ ପରାମର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ, ସରକାର ଏବେ ଏକ ନୂତନ ବିଲ୍ ଆଣିବେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ୧୩ ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୫ରେ ଲୋକସଭାରେ ଏହି ନୂତନ ବିଲ୍ ଆଗତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ଦିନ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ସିଲେକ୍ଟ କମିଟିକୁ ପଠାଇଥିଲେ। କମିଟି ୨୨ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୫ରେ ସଂସଦରେ ତାଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିଥିଲା। ନୂତନ ଆୟକର ବିଲ୍ ର ଅପଡେଟ୍ ସଂସ୍କରଣ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟରେ ମଞ୍ଜୁରୀ ପାଇଛି। ଏହି ବିଲ୍ ଏବେ ସୋମବାର (୧୧ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୫) ରେ ଲୋକସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେବ।
ଏହି ବିଲ୍ ୬ ଦଶନ୍ଧି ପୁରୁଣା ଆୟକର ଆଇନ ୧୯୬୧ର ସ୍ଥାନ ନେବ | ବିଜେପି ସାଂସଦ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସିଲେକ୍ଟ କମିଟି ଏହାକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପରେ ଅନେକ ସଂଶୋଧନ କରିଛି। ତେବେ ନୂତନ ଆୟକର ବିଲ୍ ବିଷୟରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଏହାର ସ୍ଲାବ୍ ମାନଦଣ୍ଡ ।
ଆୟକର ବିଭାଗ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲା ଯେ ନୂତନ ବିଲରେ ଟିକସ ସ୍ଲାବ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର କୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବ ନାହିଁ। ଆୟକର ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ, ନୂତନ ବିଲର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭାଷାକୁ ସରଳ କରିବା ଏବଂ ଅନାବଶ୍ୟକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ହଟାଇବା। ବିହାରରେ ଭୋଟର ତାଲିକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ (SIR) ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ହଟ୍ଟଗୋଳ ମଧ୍ୟରେ, ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ସିଲେକ୍ଟ କମିଟିର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଆୟକର ବିଲ୍, ୨୦୨୫ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ମାଗିଥିଲେ। ଗୃହର ଅନୁମୋଦନ ପରେ, ସେ ଆୟକର ବିଲ୍ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଥିଲେ। ସିଲେକ୍ଟ କମିଟି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲା ଯେ ଆଇଟିଆର୍ ଦାଖଲ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ପରେ ମଧ୍ୟ କରଦାତାମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଦଣ୍ଡ ଶୁଳ୍କ ବିନା ଟିଡିଏସ୍ ରିଫଣ୍ଡ ଦାବି କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବା ଉଚିତ।