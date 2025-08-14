ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବିଜେପି ନେତା ଚମ୍ପାଇ ସୋରେନ ଗୋଡ୍ଡାରେ ଏକ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହାଁସଦାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଘଟଣା କେବଳ ଏକ ମୃତ୍ୟୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆଦିବାସୀ ସ୍ୱରକୁ ଦମନ କରିବାର ପ୍ରୟାସର ଏକ ସୂଚନା। ଚମ୍ପାଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଖଣି ମାଫିଆ ଏବଂ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସରକାରୀ କଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଚୁପ୍ କରାଯାଉଛି। ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହାଁସଦାର ପତ୍ନୀ ଆଶଙ୍କା କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପରେ ହତ୍ୟା କରାଯିବ, ଯାହା ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି ।
ଚମ୍ପାଇ ପଚାରିଥିଲେ, 'ହାତକଡ଼ି ପିନ୍ଧା ଜଣେ ଅସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ପୋଲିସ ଉପରେ କିପରି ଗୁଳି ଚଳାଇଲେ? କୌଣସି ଆକ୍ରମଣ ବିନା ଦେଓଘରରୁ ଗୋଡ୍ଡା ଯାତ୍ରା କରିବା ପରେ, ସେ ହଠାତ୍ କିପରି ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ହୋଇଗଲେ? ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ତାଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ଅପେକ୍ଷା କରାଗଲା ନାହିଁ? ଗୋଡ ବଦଳରେ ଛାତିରେ ଗୁଳି କାହିଁକି ବାଜିଲା?' ଚମ୍ପାଇ ସୋରେନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେକୌଣସି ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା କୋର୍ଟର କାମ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ନିଜେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ଜଡିତ ବୋଲି ମନେହୁଏ, ନ୍ୟାୟର ମୂଳଦୁଆ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ।
ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବୋକାରୋରେ, ଯଦି ଅପରାଧୀ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ସରକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ କେବଳ ବଡ଼ ନେତାଙ୍କଠାରୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ଚାକିରିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ, ଯେଉଁମାନେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ସ୍ୱର ଉଠାଇବେ ସେମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଏ କିମ୍ବା ଭୟଭୀତ କରାଯାଏ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜନୀତିରେ ଏହି ଧାରା ବିପଜ୍ଜନକ ଭାବରେ ସାଧାରଣ ହୋଇପଡୁଛି। ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ମାମଲାରେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ହେବା ଉଚିତ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସତ୍ୟ ବାହାରକୁ ଆସିବ ଏବଂ ପୀଡିତ ପରିବାର ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରିବେ। ସେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଏପରି ମାମଲାରେ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ନହୁଏ, ତେବେ ଆଦିବାସୀ ସମାଜରେ ସରକାର ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରତି ଅବିଶ୍ୱାସ ଆହୁରି ଗଭୀର ହେବ। ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଏହା କେବଳ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ବିଷୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟର ଆଦିବାସୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଅଧିକାରର ପ୍ରଶ୍ନ।