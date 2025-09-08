ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ ଶିଶୁ ଚୋର ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ୍ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ସହିତ ଜଡିତ ୧୨ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ୬ ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଏହି ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚୋରି କରିବା ପରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲା। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଗ୍ୟାଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଏକ ସଂଗଠିତ ଏବଂ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ କାମ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ନେଟୱାର୍କ ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରରୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ବିହାର, ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଭଳି ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତାରିତ। ଏହି ଗ୍ୟାଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକରେ ସାଧାରଣତଃ କିଛି ମୁଖ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ଥାଆନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ମହିଳା ଏବଂ ପୁରୁଷ ଉଭୟ ଥାଆନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଲୋକମାନେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚୋରି ଏବଂ ବିକ୍ରୟ କରନ୍ତି।
ବିଶେଷକରି ରେଳ ଷ୍ଟେସନ, ହସ୍ପିଟାଲ କିମ୍ବା ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳରୁ କିଛି ସଦସ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ କାମ କରନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାହକ (ଯେପରିକି ନିଃସନ୍ତାନ ଦମ୍ପତି) ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତି। ଏହି ଗ୍ୟାଙ୍ଗରେ ନକଲି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ କିମ୍ବା ନକଲି ଡାକ୍ତର/ଆଇନଜୀବୀ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଶିଶୁ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଆଇନଗତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି।
ଏହି ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ନେଟୱାର୍କ ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ବିହାର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତାରିତ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି । ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚୋରି କରିବା ପରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ୨-୩ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଏ ଏବଂ ଏହି କାରବାର ଅଧିକାଂଶ ନିଃସନ୍ତାନ ଦମ୍ପତି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମଧ୍ୟସ୍ଥିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଏ।