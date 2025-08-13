ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆସନ୍ତା ମାସରୁ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ୮ଟି ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ ୩୧ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ, ଯାହାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ ତାର ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଖେଳିବ। ପ୍ରକାଶିତ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀରେ, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଏମ ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ୫ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ କ୍ରିକବଜର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ କୌଣସି ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହାର କାରଣ କ'ଣ?
କ୍ରିକବଜର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଇସିସି ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏମ ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜ୍ୟ କ୍ରିକେଟ୍ ସଂଘକୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ଅନୁମତି ମିଳିନାହିଁ।
ବିଶ୍ୱକପର ଉଦଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଏମ ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବାର ଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି ଯେ ଏବେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ହେବାକୁ ଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ ଥିରୁବନନ୍ତପୁରମରେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇପାରିବ। ଭାରତକୁ ଲିଗ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏଠାରେ ୨ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାର ଥିଲା | ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୩୦ ପରେ, ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଏଠାରେ ଅକ୍ଟୋବର ୨୬ ରେ ବାଂଲାଦେଶ ସହିତ ହେବାର ଥିଲା। ତଥାପି, କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଏବଂ ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଘୋଷଣା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ।
ଉଲ୍ଲେଖ ଥାଉ କି ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର ୧୮ ବର୍ଷ ପରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଟାଇଟଲ୍ (IPL 2025) ଜିତିଥିଲା। ଟାଇଟଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ ଖେଳାଳି ପରଦିନ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ଏମ ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଏକ ଉତ୍ସବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଟିକେଟ୍ ମାଗଣା ଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟ କ୍ରିକେଟରମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେଠାରେ ଏକ ବଡ଼ ଭିଡ଼ ଜମା ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ପରେ ଦଳାଚକଟା ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ।
ଜୁନ୍ ୪ ରେ ଘଟିଥିବା ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାରେ ୧୧ ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସରକାର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ଅଧିକ କଠୋର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ପୂର୍ବରୁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଏବଂ କଲମ୍ବୋକୁ ୨୦୨୫ ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପର ଫାଇନାଲ ପାଇଁ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିବ ନାହିଁ, ତେବେ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଏମ ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାନ୍ତା।