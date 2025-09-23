ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜଣେ ୧୩ ବର୍ଷୀୟ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବାଳକ କାମ୍ ଏୟାରର ବିମାନରେ କାବୁଲରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇଥିଲା। ୯୪ ମିନିଟର ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାତ୍ରା ପରେ ବାଳକ ଜଣକ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଟାଇମ୍ସର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ୧୩ ବର୍ଷୀୟ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବାଳକ ରବିବାର ଦିନ ଦିଲ୍ଲୀର ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ (IGI) ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବିମାନର ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ଗିଅର କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥିଲେ।
କାବୁଲରୁ ଆସିଥିବା କାମ୍ ଏୟାରଲାଇନ୍ସର ବିମାନ ଆରକ୍ୟୁ-୪୪୦୧ରେ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ଯାତ୍ରା ପରେ ରବିବାର ଦିନ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ନାବାଳକ ଯେଭଳି ବିମାନରେ ଆସିଥିଲା ତାହାକୁ ହ୍ୱିଲ-ୱେଲ ଷ୍ଟୋୱେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ | ଯେଉଁଠାରେ ହତାଶ ଯାତ୍ରୀମାନେ ବିମାନର ଅଣ୍ଡରକ୍ୟାରେଜ୍ ଭିତରେ ନିଜକୁ ଲୁଚାଇ ରଖନ୍ତି।
ନାମ ଗୋପନ ରଖି ଜଣେ ବିମାନବନ୍ଦର ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିମାନଟି ଦିଲ୍ଲୀର ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଅବତରଣ କରିବା ମାତ୍ରେ, ବିମାନର ମୁଖ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର କୁନ୍ଦୁଜର ଜଣେ ବାଳକକୁ ବିମାନ ପାଖରେ ଟ୍ୟାକ୍ସିୱେରେ ଚାଲି ଯାଉଥିବାର ଦେଖି ତୁରନ୍ତ ବିମାନବନ୍ଦରର ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ବାଳକଟିକୁ ତୁରନ୍ତ ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶିଳ୍ପ ସୁରକ୍ଷା ବଳ (CISF) ସମେତ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ସେହି ଦିନ ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ୪ଟାରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବାଳକକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ବିମାନରେ କାବୁଲ ଫେରାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା।