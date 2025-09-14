ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଛତିଶଗଡ଼ର ବିଜାପୁର ଜିଲ୍ଲାର କରେଗୁଟ୍ଟା ପାହାଡ଼, ଯାହା ଦିନେ ନକ୍ସଲମାନଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଗଡ଼ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା, ସେଠାରେ ଖୁବ୍ଶୀଘ୍ର ଦେଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ଜଙ୍ଗଲ ତାଲିମ କଲେଜ ଖୋଲାଯିବ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରିଜର୍ଭ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ (CRPF), ଛତିଶଗଡ଼ ପୋଲିସ, ଡିଆରଜି, କୋବ୍ରା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ଏହି କଲେଜରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତାଲିମ ପାଇବେ। ଏହାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିର୍ମାଣ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆପ୍ରୋଚ୍ ରୋଡ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବେ।
ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟରେ, ୨୦୦୪ ମସିହାରେ କାଙ୍କେରରେ କାଉଣ୍ଟର ଟେରୋରିଜମ୍ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ତାଲିମ କଲେଜ ଖୋଲାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏବେ କରେଗୁଟ୍ଟା ପାହାଡ଼ ଉପରେ ନିର୍ମିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ନୂତନ କେନ୍ଦ୍ର ନକ୍ସଲବାଦ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼େଇକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବ।
ଏହା ସେହି ସମାନ ଅଞ୍ଚଳ ଯାହାକୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ନକ୍ସଲବାଦୀଙ୍କ କବଜାରୁ ମୁକ୍ତ କରିଛି। ୨୧ ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୫ ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଅପରେସନ୍ ସମୟରେ, ୨୧ ଦିନିଆ ଅପରେସନ୍ ରେ ୩୧ ନକ୍ସଲବାଦୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ୨୧୪ ବଙ୍କର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ପ୍ରାୟ ଚାରୋଟି ବୈଷୟିକ ୟୁନିଟ୍ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅଭିଯାନକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ମଧ୍ୟରେ ଗଣନା କରାଯାଉଛି। ରଣନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କରେଗୁଟ୍ଟା ପାହାଡ଼ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରାୟ ୯୦୦ ମିଟର ଉଚ୍ଚ ଏହି ଦୁର୍ଗମ ପାହାଡ଼ରେ ଶହ ଶହ ଗୁମ୍ଫା ଅଛି, ଯାହାକୁ ନକ୍ସଲମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ସେମାନଙ୍କର ଶିବିର ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣ ୟୁନିଟ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ଏହାକୁ ନକ୍ସଲମାନଙ୍କ "ରାଜଧାନୀ" ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିଲା। ସମ୍ପ୍ରତି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ଏବଂ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଏଠାରେ କରାଯାଇଥିବା ଅପରେସନ୍ ବ୍ଲାକ୍ ଫରେଷ୍ଟରେ ସାମିଲ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ, ସାରା ଦେଶ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର ସାହସ ଏବଂ ବୀରତ୍ୱକୁ ସଲାମ କରିଥିଲା।
ଉଲ୍ଲେଖ ଥାଉ କି ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୩ଠାରୁ, ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ନକ୍ସଲ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ୪୫୩ ଜଣ ମାଓବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି, ୧୬୧୬ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ୧୬୬୬ ଜଣ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ୬୫ଟି ନୂତନ ସୁରକ୍ଷା ଶିବିର ଖୋଲାଯାଇଛି ଏବଂ ରାସ୍ତା, ସେତୁ ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ ନେଟୱାର୍କ ଭଳି ଭିତ୍ତିଭୂମି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବିସ୍ତାର ହୋଇଛି।